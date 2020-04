Triste primavera en Augusta

- El Masters está tan entrelazado con la historia de la localidad de Augusta que las vacaciones primaverales tienen aquí un día adicional.

La primera semana completa de abril no es algo menor para este lugar. Es su identidad, su forma de vida, su camino al éxito.

Un restaurante o bar puede dar un gran paso a la rentabilidad por los ingresos que genera tan sólo en esta semana. Un negocio adelantado a su tiempo fue emprendido por lugareños que alquilaban sus viviendas a extraños, quienes llegaban a la localidad para involucrarse con el torneo de golf como fanáticos, patrocinadores o periodistas.

Desde los vendedores de boletos hasta los empleados de los estacionamientos, parece que todos en Augusta, una ciudad de 200,000 habitantes en Georgia, habían encontrado la forma de sacarle jugo al primer major del año.

Pero el Masters es algo más que comercio. Es una oportunidad de cultivar relaciones fuera del campo, degustando quizás un emparedado de queso y pimiento o, dependiendo de la hora, un bourbon y un puro.

Luego, el ciclo se repetía., año tras año, década tras década.

En cierto modo, esto daba la sensación de una reunión familiar.

Desde luego, esta tradición como pocas está truncada por el momento. La pandemia de coronavirus ha matado a miles de personas, ha obligado a millones a refugiarse en sus hogares y ha paralizado la actividad deportiva en todo el mundo.

Por primera vez desde un parón de tres años durante la Segunda Guerra Mundial, el Masters no se realizará en la fecha habitual, que lo colocaba como un evento inaugural de la primavera en Estados Unidos.

El torneo está previsto ahora para noviembre, cuando todos esos drives y putts se realizarán en medio de las hojas secas del otoño y no entre as azaleas características.

Todos se preguntan cómo lucirá un Masters otoñal. De hecho, nadie sabe cómo será el mundo en siete meses.

Hasta ahora, la semana del Masters coincidía siempre con las vacaciones primaverales en las escuelas de Augusta, en buena medida para hacerle cupo a otra tradición que es antecesora de la era del Airbnb. Muchos habitantes locales se marchaban de sus casas durante la semana, para pasar las vacaciones en otro lado y liberar los inmuebles a fin de que los visitantes tuvieran dónde hospedarse durante el torneo, en una ciudad con un espacio más bien limitado en los hoteles.

Incluso ello tiene un toque peculiar de Augusta.

Dado que el torneo no concluye sino hasta poco antes de que caiga la noche del domingo, muchas de las personas que obtienen las viviendas en alquiler necesitan quedarse hasta la mañana siguiente. Así, las escuelas añadieron un día a la semana de vacaciones.

Los niños no deben volver a clases en Augusta sino hasta el martes posterior al Masters.

Washington Road suele ser el epicentro del Masters durante una semana. Sobre esta carretera se encuentran centros comerciales y locales de comida rápida. También es posible hallar a John Daly, quien aparca su remolque frente al Hooters a fin de firmar autógrafos, posar para fotos y vender todo tipo de mercancía.

Esta semana, el estacionamiento está vacío, salvo por algunas vallas adornadas con dibujos improvisados que muestran a la gente dónde recoger pedidos que hayan hecho al establecimiento.

El Masters tiene un efecto benéfico que se propaga por toda la economía de Augusta.

Por ejemplo, todas las viviendas que se alquilan requieren servicios adicionales de limpieza durante la semana. Desde luego, esos empleos no se requieren en este momento.

Y ello propina un golpe a la economía de la gente que menos puede resistirlo.

De hecho, ésta es una ciudad que mide su tiempo de acuerdo con el torneo que alberga; ¿Cuántos días faltan para el Masters?, se pregunta la gente, y en cuanto el certamen concluye, la cuenta comienza de nuevo... Ahora, todo lo que puede hacerse es esperar.

Tiger Woods se siente fuerte y en buena forma para competir por otra chaqueta verde. Podía sentir la adrenalina fluyendo, junto con una extraña sensación. Estaba malhumorado.

En lugar de volar al Augusta National para el Masters esta semana, estaba en su casa en Florida, donde la única competencia por una chaqueta verde era una de putting con su hijo de 11 años, Charlie.

"Me sentí energético, reamente vivo, eléctrico y un poco irritable y no sabía lo que estaba sucediendo", dijo Woods en una entrevista con GolfTV. "Y mi cuerpo, subconscientemente, sabía que debería estarme preparando para irme y comenzar a jugar en el Masters. Mi cuerpo estaba listo y yo no sabía por qué estaba actuando de esa manera", dijo. "Es una locura".

La entrevista fue su primera desde la ronda final del Genesis Invitational en febrero. Woods decidió no jugar en los cuatro torneos siguientes porque dosificar su espalda. Y entonces la pandemia de COVID-19 obligó a suspender el golf y otros deportes.

Woods ha estado en casa con sus dos hijos y su novia, montando bicicleta como ejercicio, jugando golf ocasionalmente en el Medalist Club y teniendo duelos de putting con Charlie, con la chaqueta verde para el ganador.

Es otro recordatorio de los tiempos que se viven. Va a ser el tiempo más largo que un campeón del Masters ha mantenido la chaqueta más famosa del golf en su casa. Woods no tendrá que dejarla en su casillero en Augusta National hasta que regrese para defender su cetro. Y eso no ocurrirá antes de noviembre, como mínimo.

"No es la forma en que me habría gustado quedarme con la chaqueta por un largo tiempo", dijo Woods. "Yo quería salir y competir, ganarla de nuevo, como lo hice en el 2002. Pero no es una circunstancia normal, no es un mundo normal. Es un ambiente muy cambiante y es muy diferente para todos. Afortunadamente, pudiéramos tener un Masters en noviembre y jugar entonces. Parece que estaré defendiendo entonces, si con suerte todo resulta".

Mientras tanto, comenzó a jugar por la chaqueta con Charlie al arranque del año, aprovechando que la tenía en casa.

"No sé si podré defenderla, si podré ganarla de nuevo, pero aprovechamos el momento para divertirnos un poco con ella", dijo Woods. "Ocasionalmente, ha ido a parar a su closet. Mayormente se ha quedado en el mío. Pero el hecho es que él ha logrado ganarla (porque no se regalan victorias en esta familia), ha sido bueno verle burlarse de mí y lucir la chaqueta, ponerla en su closet, donde él dice que debe estar".