Juan Carlos Osorio fue injusto conmigo: Rodrigo Salinas

El defensa de Toluca, Rodrigo Salinas, consideró que el extécnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, fue injusto con él al no darle la oportunidad en el Tricolor.

"Llevo cuatro años en Toluca, creo que desde que llegué merecía la oportunidad. Fueron cuatro torneos consecutivos en liguilla, de lateral hice goles, llegando a dos finales que no se pudieron ganar", dijo a una radiodifusora.

El zaguero indicó que desde su perspectiva, el desempeño mostrado le daba la posibilidad de ser llamado por Osorio, lo cual no entiende por qué no se concretó. "Fue un poquito injusto Juan Carlos Osorio en no darme esa oportunidad pero bueno, uno está acostumbrado a eso, esto te hace más fuerte, seguir trabajando y buscar oportunidades", declaró W Radio.

La única ocasión en que Salinas fue considerado para defender los colores del Tri fue en 2013 por el técnico Miguel Herrera para el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, sin embargo, no tuvo actividad.

En 2018, el elemento de 31 años y surgido de la cantera de Puebla, dio a conocer que ante la falta de oportunidades buscaría ser llamado por la selección de futbol de Estados Unidos.