La pandemia afecta a los prospectos de la NFL

El cierre de la NFL ante la pandemia de coronavirus negó a los equipos la oportunidad de tener más tiempo de reunirse en persona con los prospectos del draft que están lesionados, con antecedentes escabrosos o que pasaron desapercibidos.

Estos jugadores están en riesgo de ser seleccionados más abajo en el draft de lo que sucedería en un año normal.

Aquellos que tuvieron una mala actuación en el combinado ante reclutadores en febrero no tendrán otra oportunidad. Quienes no hicieron todos los ejercicios en esa sesión debido a lesiones u otras razones no participarán en una sesión con representantes de los equipos ni agendarán entrenamientos privados.

Y aquellos con problemas fuera de las canchas no podrán limpiar su imagen en entrevistas en persona, que son reuniones más cercanas que las conversaciones en el combinado.

Los prospectos y sus agentes tuvieron que hacer uso de su creatividad enviando videos de entrenamientos. Zoom y Skype se convirtieron en el medio para las entrevistas y los equipos han estado trabajando con personal del cuerpo de entrenadores universitarios para adquirir información médica lo más detallada posible.

Estos son algunos jugadores que se hubieran beneficiado de un contacto personal con los equipos:

De no haber sido por la terrible lesión de cadera que sufrió el 16 de noviembre, Tagovailoa sería la primera o segunda selección general del draft.

Ahora el debate es si él o Justin Herbert de Oregon serán el segundo mariscal de campo, después de Joe Burrow de LSU.

Una cirugía por una lesión en la ingle dejó a Davis fuera de Senior Bowl y sin poder participar en algunos ejercicios en el combinado.

Se sometió a revisiones médicas en Indianápolis y tenía planeado probar su velocidad en el evento ante entrenadores de la NFL del 20 de marzo y en ejercicios privados.

O'Grady llega con bagaje y tampoco se distinguió en el combinado. Posteriormente decidió no participar en el evento ante entrenadores y reclutadores de la liga el 11 de marzo.

Estableció el récord de anotaciones de Arkansas para alas cerradas, pero fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y fue suspendido tres veces antes de ser destituido en noviembre.

El seleccionado al primer equipo All-American no recibió invitación al combinado y su exhibición ante reclutadores de la liga del 1 de abril fue cancelada.

Shenault se sometió a una operación para reparar una lesión muscular días después de que cubrió 40 yardas en 4.58 segundos en el combinado y tampoco pudo realizar ejercicios en la exhibición ante reclutadores de la NFL en Colorado el 11 de marzo.