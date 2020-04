Gattuso pudo jugar para Boca Juniors

l técnico italiano del Napoli, Gennaro Gattuso, confesó que en 2012 estuvo muy cerca de jugar para Boca Juniors de Argentina, pero las intenciones de su esposa lo hicieron claudicar de llegar a Sudamérica.

"No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra ellos y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania, y en el 2012 estuve cerca de ir, pero la mujer manda en casa, no me dejó ir", comentó para un canal deportivo internacional.

Otro factor que influyó en que el ex mediocampista al final no recalara en el cuadro "xeneize" fue el hecho de que a esas alturas presentaba problemas de visión, algo que en un futbol tan ríspido como el argentino podía pasarle factura.

"En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza, ahí hay que ir con todo. Ir en ese momento no era el mejor porque, yo quería ir al 100 por 100 y para ir así, preferí no ir", culminó.

Según la revista Don Balón de España en su sitio web, Hirving Lozano, mexicano que milita en el Napoli, está harto de no ser tomado en cuenta por Gattuso y ha movido a su representante, el italiano Mino Raiola, para que le encuentre cabida en el futbol de España cuando termine la crisis por el coronavirus.

Según el sitio deportivo español, hay tres equipos que están buscando hacerse de los servicios del seleccionado azteca: Levante, Valencia y Atlético de Madrid, pero ninguno de ellos le llegaría a los 40 millones de dólares, que pide como mínimo el equipo italiano por el "Chucky".

Se habla de que lo que podrían poner en la mesa sería máximo 20 millones.

Hirving fue contratado por el cuadro de Aurelio de Laurentiis a inicios de 2019 a pedido expreso de Carlo Ancelotti, técnico italiano que no pudo hacer brillar al atacante mexicano.

Debido a los malos resultados y a los enfrentamientos con el dueño, Ancelotti fue despedido y en su lugar llegó Gattuso, quien simplemente borró al mexicano del cuadro titular.