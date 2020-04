México da 'lección al mundo' en lucha contra COVID-19: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que México está dando "una lección al mundo" en el combate contra la pandemia del COVID-19, que lleva más de 200 fallecidos y cerca de 4,000 enfermos en el país, a pesar de que fue criticado por minimizar la crisis en un inicio.

"Un pueblo ejemplar el de México. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento. Sigamos adelante", expresó el mandatario en un vídeo grabado desde su domicilio en el sur de la capital mexicana.

Rompiendo la tradición, López Obrador no se fue este fin de semana de gira por el país ni tampoco se trasladó a su rancho vacacional en Palenque, en el suroriental estado de Chiapas, debido a la crisis sanitaria que atraviesa México.

En su mensaje, el presidente celebró que "es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de mexicanos" al cumplir el exhorto de las autoridades a quedarse lo máximo posible en casa hasta el 30 de abril.

"La inmensa mayoría del pueblo está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos y de cumplir la sana distancia", expresó López Obrador, quien puso el ejemplo de que las playas de Acapulco estuvieron vacías este sábado a pesar de la Semana Santa.

El presidente señaló que el principal objetivo de su Gobierno en esta crisis es el de "salvar vidas" y "después vendrá el tiempo de la recuperación en lo económico".

También anunció que ya finalizó la entrega de apoyos económicos a ocho millones de adultos mayores para que se queden en casa y no se expongan a la enfermedad.

A todo el pueblo de México: Gracias de todo corazón. No será en vano el sacrificio. ¡Ánimo! pic.twitter.com/STzaJRCuOO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2020

El plan económico de López Obrador para enfrentar la crisis ha sido criticado por los empresarios, dado que se basa en la entrega de apoyos a las clases desfavorecidas en lugar de ayudar a las empresas a mantener los empleos.

México registra 233 fallecidos y 3,844 enfermos de COVID-19 confirmados, aunque el Gobierno estiman que la cifra real es ocho veces mayor, hasta los 31,000 contagiados.

López Obrador fue duramente criticado durante marzo por invitar a la gente a abrazarse y a acudir a restaurantes mientras las autoridades sanitarias de su Gobierno pedían hacer todo lo contrario.

El 31 de marzo, México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y se exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.