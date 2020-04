VUELVEN LAS DUDAS

- El principal directivo de los Juegos Olímpicos de Tokio dijo que no puede garantizar que los postergados Juegos se realice el año próximo a pesar de la demora de 16 meses, ya que la propagación del coronavirus en Japón no se ha detenido.

El primer ministro japonés Shinzo Abe emitió esta semana una declaración de emergencia para combatir la pandemia, lo que establece restricciones para el país después de que aparentemente había evitado la propagación.

"No creo que nadie podría decir si será posible controlar (la pandemia) para el próximo julio o no", dijo el director general del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, en una conferencia de prensa realizada a distancia. "Ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara".

El inicio de los Juegos Olímpicos fue aplazado hasta el 23 de julio de 2021, seguido por los Paralímpicos el 24 de agosto.

Abe ha recibido críticas por la lentitud de su reacción al coronavirus. La oposición política ha insinuado que minimizó la gravedad del virus, tal vez por empeñarse en realizar los Juegos Olímpicos este año.

"Hemos tomado la decisión de aplazar los juegos por un año", dijo Muto. "Esto significa que solo podemos trabajar con ahínco para preparar los Juegos. Esperamos sinceramente que para el año entrante la humanidad haya podido superar la crisis del coronavirus".

Ante la pregunta de si existían planes alternativos al 2021, Muto respondió que "en lugar de pensar en planes alternativos, debemos dar nuestro mayor esfuerzo. La humanidad debería reunir toda su tecnología y sabiduría para desarrollar tratamientos, medicinas y vacunas".

Japón ha reportado unos 5,000 casos y un centenar de muertes. El país tiene la población más longeva del mundo y el COVID-19 puede ser especialmente grave para los ancianos.

A Muto se le preguntó varias veces sobre el costo adicional del aplazamiento, calculado por la prensa japonesa entre 2,000 y 6,000 millones de dólares, pero dijo que era demasiado pronto para conocer el costo y quién lo pagaría.

También reconoció que los organizadores de los Juegos de Tokio habían pagado seguros.

"Tokio 2020 ha pagado varias pólizas de seguros", aseveró. "Pero aún no queda claro si el aplazamiento de los juegos constituye un evento que goza de cobertura".

Sobre el retiro de la llama olímpica de su exhibición pública esta semana en la prefectura de Fukushima, Muto sostuvo una plática fuera del micrófono con el vocero de Tokio, Masa Takaya, antes de manifestarse al respecto.

"Tras la cancelación del relevo de la antorcha olímpica, la llama olímpica fue puesta bajo resguardo de las autoridades de los Juegos de Tokio 2020", dijo Muto. "Obviamente en el futuro existe una posibilidad de que sea exhibida en alguna parte. Sin embargo, por ahora se encuentra bajo resguardo de Tokio 2020 y no voy a hacer más declaraciones sobre el asunto".

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) aseguró que tiene un problema de "liquidez", pero su presidente descartó solicitar ayuda del COI.

El presidente Andrew Parsons dijo que está tratando de reducir 5 por ciento del presupuesto, cuantificado en 24.1 millones de euros (26.1 millones de dólares) en su reporte anual del 2018.

Los problemas de liquidez se derivan del aplazamiento de los Juegos de Verano de Tokio 2020 por un año debido a la pandemia de coronavirus. El CPI ya recibe varios millones de dólares del COI como parte de un acuerdo alcanzado en 2018. Persons declinó proveer la cifra exacta.

Muchas federaciones deportivas internacionales dependen grandemente del apoyo del COI y para algunas es su única fuente de ingresos. El COI genera 5,700 millones de dólares por el ciclo olímpico de cuatro años y 91 por ciento es por la venta de derechos televisivos y de patrocinio.

El mes pasado, el presidente del COI Thomas Bach dijo en una entrevista que el COI "no tiene problemas de liquidez".

El CPI parece ser financieramente estable. Pero enfrentó una crisis grande en Rio de Janeiro en 2016, cuando el comité organizador local se quedó sin fondos y necesitó un rescate de un millón de dólares del gobierno para financiar los Paralímpicos.