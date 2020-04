Le dice 'loquis' a Alejandra Guzmán

Tras los rumores de que las cantantes Paulina Rubio y Alejandra Guzmán unirían su talento en una gira internacional y dejarían de lado aquella rivalidad surgida en la década de 1990, fue la también nombrada "Chica Dorada", quien aseguró que, pese a que existieron planes de llevarse a cabo, nada se concretó.

Por medio de un enlace con la presentadora de televisión Alejandra Espinoza, Paulina expresó: "Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema, la verdad. Esta chava está bien 'loquis', no te puedo decir más que no se va a hacer. Espero poder hacer una colaboración y una gira mundial con alguien súper fuerte y espontánea".

En fecha recién, a través de redes sociales, se filtró la colaboración de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio con su versión de Ni tú ni nadie, tema que lanzó en 1984 Alaska y Dinarama, como parte de su álbum Deseo carnal; el video publicado, colocaba a las cantantes sobre un ring de box y en varios momentos se les veía unirse para intercambiar algunos movimientos de combate, sin embargo, el tema no fue lanzado de forma oficial. Durante su enlace con la presentadora, Rubio también se dijo agradecida por la colaboración que realizó con el rey de la electrocumbia Raymix, esto a través del tema Tú yo, el cual suma más de 6.7 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

"Esta canción me abre la puerta a un nuevo género, la cumbia se me hace algo muy espontáneo, muy pegajoso y algo muy 'happy' (feliz), y en este momento de tanta incertidumbre y de momentos con angustia, pues ¿por qué no compartir una canción tan fresca y tan divertida?", destacó La Chica Dorada, quien añadió que su música no tiene un género en específico y se muestra abierta a evolucionar.

La intérprete de temas como Yo no soy esa mujer y Baila casanova, también detalló que en estos momentos se ha enfocado en la introspección, leer filosofía y ver documentales que la inspiren, pero no descuida su papel de madre, pues sus dos hijos, Andrea y Eros, se encuentran tomando clases en línea ante la pandemia por COVID-19.

Por último, Paulina Rubio compartió a la presentadora que no se encuentra buscando el amor de pareja, pues por el momento, solo quiere establecer una familia sólida con su madre, la actriz Susana Dosamantes, y sus dos hijos: "Sé que Dios me va a mandar alguien realizado y muy sembrado de los pies; que me sepa dejar ser y que quiera volar conmigo", finalizó.