Lamenta Consejo de Vialidad en Torreón accidentes a causa del alcohol

"La gente cree que esto es un juego, me da mucha pena que los laguneros estemos actuando así", lamentó el presidente del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García Aranda, quien se refirió a los recientes accidentes viales, derivados del consumo de alcohol.

También dijo que muchas personas aún se resisten a respetar el resguardo sanitario que han ordenado las autoridades para evitar el contagio de COVID-19, virus que sigue afectando diariamente a más torreonenses y laguneros en general, incluso a niños pequeños.

"Me sorprende mucho que sabiendo que no se debe salir a fiestas, a lugares públicos, pues esté ocurriendo este tipo de accidentes con conductores en estado de ebriedad, sobre todo me llama la atención porque es la gente joven la que está actuando de forma irresponsable, se supone que ellos tienen la información más a la mano, más clara; aun así no creen, están actuando como si fuera un juego... Me da mucha tristeza que no estemos a la altura de una situación así", dijo García.

Ver más: Borracho choca en Nudo Mixteco de Torreón

Recordó que durante los primeros dos meses del año el organismo llevó a cabo pláticas en escuelas preparatorias y universidades sobre el manejo responsable, encuentros en los que precisamente se destacaba el consumo de alcohol como principal factor de tragedias al volante.

Dijo que las capacitaciones en ese aspecto seguirán una vez terminada la contingencia sanitaria, en tanto, pidió a los padres de familia estar "más al pendiente de los jóvenes", además de que los adultos procuren un "buen ejemplo".

El titular del Consejo de Vialidad de Torreón además llamó a los habitantes de la ciudad a que se respeten los límites de velocidad y se tenga un manejo responsable en el actual periodo de resguardo y asueto por Semana Santa, pues se han detectado vehículos que aprovechan las vitalidades con poco tránsito para acelerar y circular a "velocidades irresponsables".

Ver más: Alcoholizado genera accidente en periférico de Torreón

"Ven menos carros y le pisan al acelerador, creen que se puede hacer eso ahorita y no, la verdad es que no estamos en las películas de 'Rápido y Furioso', esto es la realidad y una vida de un niño, de una madre de familia, de un papá, pues ya no se pueden recuperar, el llamado es que tengamos un poquito de responsabilidad, que seamos civilizados y pensantes".

Pidió a los conductores recordar que, aunque se han suspendido acciones como el Operativo Alcoholímetro, se mantiene la vigilancia de los elementos de Tránsito en las calles, además de que ya se encuentran en operación las cámaras de vigilancia en cruceros, lo que permitirá revisar datos en caso de que ocurra un percance vehicular.

No obstante, precisó que será estrictamente responsabilidad de la ciudadanía el hacer de las vialidades un espacio seguro.

"No tienen que andar las autoridades atrás de las personas, no debería estar pasando esto, el mensaje del consejo es que se tenga prevención en todos los aspectos, si nos dicen que hay que evitar salir, pues es por nuestro bien... Ahora, ya que la gente sale, hace fiestas, toma y maneja rápido, eso es ser irresponsable".

Reiteran el llamado