Detenciones serían evaluadas por CDHEC

Luego de que se diera a conocer que las autoridades de seguridad podrían detener a los ciudadanos que no acaten la cuarentena en la ciudad de Torreón, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) manifestó que aunque hasta el momento esta medida no será aplicada, tendrá que ser evaluada para conocer si cumplirá con los fines de prevención y el respeto a los derechos humanos.

Hugo Morales, presidente de la CDHEC, informó que hasta el momento el anuncio de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) no es un hecho, sin embargo, de llegar a hacerlo, tendría que ser evaluado.

Señaló que la declaración del fiscal, Gerardo Márquez Guevara, fue hecha en el marco de que podría suceder lo anterior si la contingencia crece, sin embargo, actualmente no se está aplicando esta medida.

"Recibimos información del gobierno del estado y de las diversas corporaciones de que en relación a los filtros que hay, únicamente son para poder corroborar la salud de la gente que se encuentra en tránsito y exhortándoles que se vayan a casa lo más pronto posible", dijo.

Añadió que esas medidas deberán ser evaluadas ante la necesidad de una contingencia mayor, en la cual se deberá de ponderar la salud de los coahuilenses, así como el derecho a la vida y la necesidad de restringir el transito.

"Insisto, eso debería evaluarse en unas condiciones que actualmente no están y que esas medidas no se están aplicando actualmente. Pues las condiciones que hay por ahora no darían lugar a la detención de personas", dijo.

Señaló que eventualmente deberá ser evaluada esa medida, pues el objetivo no es estar concentrando gente, sino aislándola y lo anterior sería contradictorio.

