Standupera tiene cita con seguidores

El entretenimiento continúa hoy a través de las redes sociales de El Siglo de Torreón.

Este miércoles en punto de las 6:00 de la tarde se presentará en vivo la standupera lagunera Arantxa Torres a través de la página de Facebook de esta casa editora, que cuenta con más de 350 mil seguidores.

Torres se encuentra muy emocionada por esta oportunidad, ya que le permitirá mostrar su talento cómico ante una mayor cantidad de personas que se encuentran en casa debido a la contingencia originada por el coronavirus.

"Estoy muy ilusionada de ofrecer este show a través de un Facebook Live de la página de El Siglo de Torreón, los invito a que lo vean y se la pasen muy bien", externó en entrevista.

La joven expresó que practica stand up porque le permite combinar varias actividades que la llenan en su vida personal y profesional.

"Realmente yo soy actriz y locutora, me dedico a eso en realidad, no me considero una comediante, sin embargo, el stand up combina muchas de las cosas que me gustan: la escritura, la comedia, la actuación y la introspección; porque en el stand up, en mi opinión, de alguna manera uno expone su interior de una forma cómica", declaró.

La artista sostuvo que este género de comedia de igual manera le ha permitido enfrentar ciertos miedos que la habían aquejado durante su adolescencia.

"Mi gusto por el stand up surge de ver y reír con el trabajo de standuperos como Alex Fernández o El Cojo Feliz, y aunque mis actividades laborales puedan reflejar que soy una persona extrovertida, en realidad puedo llegar a ser un poco tímida, es por ello que me metí en el mundo del stand up para de alguna forma liberarme.

"Aprendí a burlarme de mis defectos, pues creo que siempre he sido muy dura conmigo misma y además el stand up me dio más herramientas como actriz y locutora, además de que me pasan cosas muy vergonzosas en mi vida cotidiana sin que yo lo pida", explicó.

Hasta ahora, #ElSigloEnTuCasa ha llevado diversión a los laguneros con las actuaciones de Gerardeno, Lalo Nava y la Banda Terrones.