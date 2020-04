No es un drama si Messi se va: Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de La Liga de España, reconoció la importancia de tener a un jugador como el argentino Lionel Messi en esta competencia, aunque "no sería un drama" si el capitán del Barcelona dejara el futbol español.

Tebas se mostró tajante con su postura al ser cuestionado sobre las declaraciones del expresidente del Inter de Milán, Massimo Moratti, quien dijo que un posible fichaje de Messi por el conjunto italiano "no es un sueño prohibido."

"Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama. Se dijo que sin Cristiano Ronaldo la Liga habría perdido dinero, y en cambio lo hemos ganado, incluso en Portugal. Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato", respondió el dirigente.

Las palabras del exdirigente italiano, que estuvo al mando en el Inter ganador del triplete en 2010 con el técnico luso José Mourinho, fueron fundamentadas por "las cosas raras" que podrían suscitarse durante el próximo periodo de transferencias, que se verá alterado por la pandemia del coronavirus.

"No creo que la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la Serie A, que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no los resuelve Messi", sentenció Tebas.

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes de España, descartó que la reanudación de la liga de futbol se encuentre entre las prioridades del gobierno en medio de la pandemia de COVID-19.

"El gobierno ya está barajando el poder salir con los niños, hacer deporte. Esto sí está sobre la mesa del gobierno, el retorno de la liga de momento no", informó la funcionaria.

Por el momento, lo único que se tiene contemplado es reanudar el torneo por fase y de acuerdo al protocolo, primero los entrenamientos controlados, para darle paso a los partidos a puerta cerrada y, en caso de un caso positivo de coronavirus, se atenderá con base en lo previsto.