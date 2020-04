JK Rowling dice que superó el coronavirus

En un mensaje de Twitter, afirmó que durante "las dos últimas semanas" ha padecido "todos los síntomas del COVID-19", aunque precisó que no se ha sometido a la prueba".

Rowling acompañó el tuit del video de un doctor del Hospital Queen's de Londres, en que este hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

"¡Gracias por sus cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como hizo conmigo", escribió. La escritora lanzó la semana pasado la plataforma Harry Potter at Home (Harry Potter en casa) para que niños, padres y profesores puedan dar "un toque de magia" a sus días de aislamiento, en que los usuarios pueden acceder a actividades, artículos, concursos, puzles y vídeos "mágicos" sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron.

Entre 1997 y 2007, Rowling publicó los siete libros de la famosa saga, que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en el mundo, y que se convirtió en una serie cinematográfica en 2001 protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. La distinción de la Orden del Imperio Británico (OBE) por su dedicación a la literatura infantil, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia o la Legión de Honor de Francia son algunos de los galardones que ha recibido en reconocimiento a su trabajo.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x