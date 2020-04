Cecilia Romo es hospitalizada por COVID-19

Después de dar positivo a la prueba de COVID-19, la actriz mexicana Cecilia Romo, se encuentra internada en un hospital en México.

Por medio de un grupo en redes sociales, su hija, Claudia González Romo Edelman, pidió orar por su madre y lamentó no poder estar a su lado en estos momentos, puesto que reside en la ciudad de Nueva York.

"Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por COVID-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca", dijo.

Cecilia Romo ha participado en diversos proyectos en la pantalla, tanto chica como grande, entre los que se destacan El segundo aire, Cadenas de amargura, Vivir a destiempo, Mujeres asesinas o Juro que te amo. También ha integrado el elenco de algunas obras como La jaula de las locas o Hello, Dolly!.

"Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración", agregó su hija en la publicación.