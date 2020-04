Selena Gomez padece de trastorno bipolar

La cantante estadounidense Selena Gomez, se sinceró junto a la también cantante y actriz Miley Cyrus, para contarle que ha aprendido a no temerle a su diagnóstico con trastorno bipolar, pues tener información al respecto la ayuda a enfrentarlo. En su transmisión en vivo, Bright Minded, Miley tuvo como invitada a la cantante de Lose you to love me, quien a sus 27 años reveló su enfermedad.

"Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar", expresó la cantante. La exchica Disney agregó que "cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que lo sé", refirió, quien incluso recordó una anécdota con su mamá para quitarle el miedo a las tormentas eléctricas. Recientemente Gomez hizo una donación al Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde se le diagnosticó Lupus en 2015, fue trasplantada de riñón en 2017 y se convirtió en su base para el tratamiento de su salud mental. "Soy de Texas, simplemente no se sabe hablar de salud mental, tienes que parecer genial. Y luego veo enojo acumulado en niños y adolescentes o en cualquier adulto joven porque lo quieren tanto", aseguró. La cantante hizo referencia al COVID-19 y la cuarentena que ha llevado en casa, por lo que se mostró inquieta sobre quienes siguen saliendo. "Ver que hay gente que no se lo toma en serio es difícil para mí porque sé que hay personas en los hospitales que literalmente están sacrificando sus vidas".