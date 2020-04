Suman 100 quejas por fiestas en condominios pese a restricciones por COVID-19

La titular de la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México, Martha Patricia Ruiz Anchondo, indicó que 100 habitantes de diversos condominios y unidades habitacionales se han quejado por las fiestas que vecinos organizan en las áreas comunes, ya que consideran que violan las recomendaciones sanitarias por el COVID-19 que hizo el Gobierno capitalino.

Ruiz Anchondo detalló que si bien no es una falta administrativa hacer fiestas en áreas comunes o en sus departamentos, las reuniones mayores a 10 personas no están permitidas ya que son parte de las recomendaciones del protocolo que hicieron la Prosoc, la Secretaría de Salud y la Agencia de Protección Sanitaria (APS) para evitar contagios.

"No podemos castigar a los vecinos ya que estamos en suspensión de términos, pero sí pueden llamar al 911 para que manden una patrulla indicando que ese tipo de reuniones no están permitidas por la contingencia", añadió.

En ese sentido exhortó a los habitantes de unidades habitacionales para que sean solidarios con vecinos que pudieran ser casos sospechosos o confirmados de coronavirus (COVID-19).

"Debemos ser solidarios cuando veamos una persona enferma o que necesita alimentos o medicamentos, debemos apoyarlos. Se han presentado casos de discriminación inaceptables", lamentó.

La Prosoc actuará y dialogará con los vecinos agresores para darles pláticas de sensibilización. La procuradora social detalló que el protocolo, que está por publicarse en la Gaceta Oficial, para los 100 mil edificios entre condominios y unidades habitacionales, es limitar la entrada de personas ajenas al inmueble que muestren tos seca, fiebre y estornudos, síntomas del COVID-19.

"Las unidades habitacionales son de todas las clases sociales. Más de la mitad de los capitalinos viven en unidades y condominios, y por eso hicimos este protocolo, porque todos corren el mismo riesgo de contagio", explicó.

En ese sentido, recomendó a los habitantes no recibir visitas, salvo en casos indispensables, y evitar el ingreso de mensajeros o, en su caso, que salga el que lo haya solicitado o el remitente. En materia de áreas comunes, hizo un reiterado llamado a los vecinos a no realizar reuniones vecinales (fiestas, convivios, eventos culturales) para que no se contagien del coronavirus. Además, invitó a lavar y desinfectar áreas comunes como patios, escaleras, pasamanos y elevadores.

También suspender labores en espacios de reunión como auditorios, teatros, cines, instalaciones deportivas, clubes sociales y culturales, así como evitar lugares concurridos y prescindir del saludo de mano, de abrazos y besos.

Martha Patricia Ruiz recomendó evitar sacudir o usar aspiradoras y proporcionar al personal de limpieza y/o mantenimiento, guantes, uniforme y cubrebocas.