Sin Cara y Pagano disputan dura pelea en la frontera mexicana

Hasta hace unas semanas, atravesar el puente de Paso del Norte que comunica a Ciudad Juárez con el Paso, Texas, era un trámite normal que no le tomaba más de unos minutos al luchador Sin Cara, en su camino a visitar a su padre, avecindado en territorio mexicano.

Con la explosión de la pandemia provocada por el coronavirus todo se ha complicado.

"Está muy tenso, a veces la mentalidad cambia un poco, sabemos que ha ido en aumento esto (la contingencia sanitaria), la gente afectada y en los puentes la situación está muy complicada. Me tocó hace unos días un oficial que te trata como un tonto, siento que no son maneras de explicar a la gente, fue un altercado difícil, porque al final de cuentas todos estamos batallando para salir adelante", compartió el esteta.

El enmascarado no cruza por necedad, sino por necesidad y para apoyar a su padre. "Yo radico desde hace tiempo en el Paso, Texas, ahora preguntan demasiado, como queriendo hostigar para que no vuelvas a cruzar, pero yo tengo a mi padre acá (en Ciudad Juárez) y me acerco para ayudarlo, prefiero arriesgarme a que mi padre lo haga".

La cercanía con Estados Unidos hace que la fluya corra más rápido, de boca en boca y con ello, la preocupación crece. "Acá si hay cierta paranoia, al estar pegados a Estados Unidos se recibe mucha información, hay miedo. Pero mucha gente, al igual que en todas partes de México tiene que salir que buscar los ingresos para comer, para sobrevivir", advierte Pagano.

Paradójicamente, la inseguridad bajo, y al menos, es un problema menos que encarar. "Eso es bueno pero toda la economía está parada, y eso nos preocupa a todos".

Pagano y Sin Cara, quien presentará su nuevo personaje, protagonizarán una función a puerta cerrada el próximo 19 de abril, que será transmitida en vivo a través del canal oficial del primero.

Un esfuerzo para mitigar los estragos causados por la falta de funciones. Los aficionados podrán hacer donaciones para ayudar a cubrir los gastos de producción y los salarios de los gladiadores que participen en el evento.