Pide Profeco conciliar pago entre colegios y padres de familia en La Laguna

Las escuelas particulares y los consumidores deben conciliar pago de colegiaturas ante la emergencia sanitaria, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ante la inquietud de los padres de familia sobre si deben pagar o no las colegiaturas pese a que la suspensión de clases se extendió hasta el 30 de abril, la Profeco indicó que sí deben pagarse debido a que el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no elimina la obligación del pago de colegiaturas, porque la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor, por lo que los proveedores, en este caso, las escuelas privadas no pueden continuar dando clases.

Ver más: Escuelas particulares de La Laguna mantendrán colegiaturas

No obstante, la dependencia federal señaló que el cobro de las colegiaturas correspondientes a marzo y abril tendría que ser considerado bajo circunstancias especiales, dado que la clase virtual -en el caso de las escuelas que sí proporcionan el servicio en línea-, reduce gastos en servicios de luz, agua y otros para los planteles.

En la oficina de la Profeco en Torreón se indicó que algunos colegios han buscado ya acuerdos con los padres de familia, mediante la aplicación de descuentos desde un 15 o más en la mensualidad, además de que otras promociones, a fin de que los papás puedan seguir cumpliendo con esta obligación y la escuela siga cubriendo el pago de los profesores.