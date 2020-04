Venta de celulares sufre su peor caída por el COVID-19

Los efectos negativos que está trayendo la pandemia del COVID-19 sobre la economía están afectando todas las industrias y las de la tecnología y la electrónica de consumo no son la excepción. Concretamente, los envíos de teléfonos inteligentes cayeron un 38% en febrero si se le compara con el mismo mes del año pasado.

La empresa de análisis y consultoría global Strategy Analytics, responsable del estudio del que derivan los datos señalados calificó a esta desaceleración en las ventas como "la mayor caída en la historia del mercado mundial de teléfonos inteligentes".

Al respecto, Linda Sui, directora de Strategy Analytics, comentó: "los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un enorme 38%, de 99.2 millones de unidades en el mes de febrero de 2019 a 61.8 millones en febrero de 2020. La demanda de teléfonos inteligentes colapsó en Asia el mes pasado, debido al brote del COVID-19, y esto arrastró los envíos en todo el mundo. Algunas fábricas asiáticas no pudieron fabricar teléfonos inteligentes, mientras que muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos".

Asimismo, según reportó la firma de análisis en su sitio web, Neil Mawston, director ejecutivo de Strategy Analytics, sostuvo que "en febrero de 2020 se produjo la mayor caída en la historia del mercado mundial de teléfonos inteligentes. La oferta y la demanda de teléfonos inteligentes se desplomaron en China, se desplomaron en Asia y disminuyeron en el resto del mundo. Es un período que la industria de los smartphones querrá olvidar".

Yiwen Wu, otro analista de la empresa, agregó que "a pesar de los signos tentativos de recuperación en China, esperamos que los envíos globales de teléfonos inteligentes en general se mantengan débiles durante marzo de 2020. El susto del coronavirus se ha extendido a Europa, América del Norte y otros lugares, y cientos de millones de consumidores adinerados están bloqueados, no pueden o no quieren comprar nuevos dispositivos. La industria de los teléfonos inteligentes tendrá que trabajar más que nunca para aumentar las ventas en las próximas semanas, como las ventas 'flash' en línea o los generosos descuentos en paquetes con productos populares como los relojes inteligentes".