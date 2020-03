Ven probable que entorno lo traicione

Estados Unidos afirmó este lunes que su presentación de cargos por narcoterrorismo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, supone un "incentivo" para que su entorno le traicione, y dijo que aún está dispuesto a negociar con el líder chavista, pero solo si se trata de su salida del poder.

En una conferencia telefónica con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe, un alto responsable estadounidense advirtió de que Maduro y los otros catorce venezolanos requeridos por la Justicia estadounidense "se arrepentirán dentro de seis meses si no aprovechan la oportunidad que tienen hoy".

"La historia ha demostrado que a aquellos que no cooperan con las autoridades estadounidenses no suele irles bien", dijo el funcionario, que pidió el anonimato y que puso como ejemplo los casos del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y los capos de la droga Pablo Escobar y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los cargos presentados el pasado jueves por los fiscales de Florida y Nueva York, que acusaron a Maduro y a otros funcionarios de conspirar con las FARC para traficar con cocaína, incluyen también a destacadas figuras del chavismo, como su "número dos", Diosdado Cabello, o su ministro de Defensa, Vladímir Padrino.

Hasta ahora, la Casa Blanca había apostado parte de su estrategia contra Maduro a la posibilidad de que Padrino u otras figuras clave del chavismo dieran la espalda al mandatario, y algunos analistas creen que esos funcionarios verán todavía menos motivos para hacerlo ahora que están en el punto de mira de la Justicia de EUA.

Preguntado al respecto, el citado funcionario estadounidense discrepó con esa teoría y afirmó que Padrino y el resto de acusados deberían darse cuenta de que "cooperar con las autoridades estadounidenses" les dará "mejores resultados" que quedarse con Maduro.

"Creo que esto proporciona una oportunidad y un incentivo, francamente, para que haya una solución" a la crisis política venezolana, opinó la fuente.

Además, aconsejó a las figuras del chavismo que "no están acusadas" por la Justicia estadounidense que "cooperen" con el líder opositor reconocido como presidente legítimo de Venezuela por EUA y muchos otros países, Juan Guaidó.

En concreto, esos asesores de Maduro deberían contribuir al "llamamiento del presidente interino Guaidó a formar un Gobierno de emergencia nacional" ante la crisis del coronavirus, explicó la fuente, quien matizó que Cabello y los otros acusados por EUA no serían integrantes aceptables de ningún Ejecutivo de transición.

El funcionario no quiso confirmar los rumores de que Washington está en contacto con el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, antiguo jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, quien se encuentra en paradero desconocido después de que España aprobara su extradición a EUA.

Sin embargo, subrayó que hay indicios de que algunas figuras están "negociando rendirse" y celebró que "el círculo siga estrechándose".

Por último, el funcionario afirmó que tiene información de que el Gobierno de Maduro no está siendo "honesto" respecto al impacto del coronavirus en Venezuela y de que la incidencia de la COVID-19 en el Gobierno venezolano "no se está reportando" adecuadamente, aunque no ofreció datos concretos para respaldar esa acusación.

"Tenemos información suficiente para creer que (el Gobierno de Maduro) no está siendo honesto en cuanto a las cifras de las que están informando (sobre casos de coronavirus en Venezuela) y sobre el efecto que esto está teniendo en el propio régimen", señaló la fuente, sin dar más detalles.