La lealtad de Rubén Maturano a 'Nacho' Trelles en Leones Negros

Rubén Maturano, quien durante 24 años trabajó junto con don Ignacio Trelles en diferentes clubes y en la Selección Nacional Mexicana, aclara que cuando la Universidad de Guadalajara terminó contrato con don Nacho, allá por 1991.

"Quien se quedó como rector quiso que yo me quedara con el siguiente técnico (Alberto Guerra) como preparador físico, pero yo dije que no, que como yo llegué con Nacho me tenía que ir con Nacho y así lo hicimos, y tuvimos que seguir nuestros caminos, yo seguí por mi lado y él estuvo en las fuerzas básicas de Cruz Azul. No nos jugaron mal, sino qué me ofrecieron seguir sin Nacho y yo no quise, siempre le fui fiel".

En alguna ocasión, Trelles señaló que fueron afortunados al llegar a esa institución: "Porque se trabajó muy bien abajo con gente como Daniel Guzmán, Poncho Sosa, Octavio Mora, Jorge Dávalos, lástima que no nos alcanzó para ser campeones, nos ganó Pumas con ese gol de Manuel Negrete con la derecha".