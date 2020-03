Fox anuncia maratón de Los Simpson para este lunes

En sus más de 30 años de historia Los Simpson han predicho diversos momentos que ha vivido la sociedad.

Por coincidencia o no, hechos como la llegada de Donald Trump a la presidencia forman parte de la lista de predicciones. Así lo vimos en el episodio "Bart to the future" donde nos presentan un futuro en el que "Lisa" es Presidenta de Estados Unidos y "Bart" lleva una vida de fracasos.

En uno de los diálogos Lisa está hablando con su equipo a quienes sobre los problemas a enfrentar después del presidente Trump.

"Como saben heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump, ¿qué tan grave es?", dice "Lisa" en el episodio del año 2000.

Incluso, en los últimos meses y a raíz del brote del coronavirus (COVID-19) hay quienes han bromeado con la idea de que también vaticinaron la pandemia que hoy tiene a la población en cuarentena.

Esto por un episodio de principios de los 90 donde "Homero" y otros habitantes de Springfield compran un extractor que llega con gérmenes que llaman "gripe de Osaka".

Si bien uno de los escritores que participaron en ese episodio, Bill Oakley, calificó de terrible la idea de sugerirlo, para los fans sigue siendo curioso y ya circula en redes el capítulo bajo el título de "Coronavirus".

"La idea de que alguien haga mal uso del mismo para que parezca como que el coronavirus es un complot asiático, resulta terrible. En términos de culpar a Asia me parece terrible", dijo a Hollywood Reporter hace unas semanas.

Pero predicciones o no, lo cierto es que la familia amarilla sigue siendo favorita de su público a más de 30 años de su debut en televisión y para los fans que están en casa en cuarentena, este lunes por Fox Channel se transmitirá un día completamente amarillo.

Desde las 7:00 hasta las 22 horas, "Homero", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie" y todos los habitantes de Springfield, estarán en el maratón de Los Simpson con los mejores episodios de la serie animada.