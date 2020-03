Fallece Joe Diffie, cantante estadounidense de country, por coronavirus

El cantante estadounidense Joe Diffie, anunció la semana pasada que su resultado a la prueba de COVID-19 había salido positiva, pero tuvo complicaciones por lo que falleció este domingo a los 61 años.

Con una carrera en el género del country y 13 álbumes, Diffie hizo famosas canciones como Not too Much to Ask, en una colaboración con Mary Chapín Carpenter que lo hizo estar nominado a los premios Grammy en 1993.

Aunque no se llevó la categoría, ganó la estatuilla en 1998 con el tema Same old train, junto a Marty Stuart. A lo largo de su carrera, tuvo 35 sencillos en la lista de Billboard y cinco de ellos alcanzaron el número uno, entre los que se incluyó Pickup Man, Bigger Than the Beatles y If the Devil Danced (In Empty Pockets).

En un comunicado publicado por varios medios extranjeros, Diffie anunciaba el viernes pasado tener coronavirus. "Estoy bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente estoy recibiendo tratamiento. Mi familia y yo estamos pidiendo privacidad en este momento. Queremos recordarle al público y a todos mis fans que estén atentos, cautelosos y cuidadosos durante esta pandemia".

Finalmente, el miembro del Grand Ole Opry durante 25 años, perdió la batalla con la pandemia este domingo, reportaron diversos medios en una noticia confirmada por su publicista. Diffie se encontraba activo, pues a finales de 2019 había lanzado el vinil "Joe, Joe, Joe Diffie", una versiones regrabadas de algunas de sus canciones del pasado.