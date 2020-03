Sounders aguarda por su oportunidad

l boxeador inglés, Billy Joe Saunders, obviamente espera tener la oportunidad de desafiar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, una vez que la actividad del boxeo profesional regrese a la normalidad.

Sin embargo, el invicto campeón Súper Mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no permitirá el aplazamiento de su pelea del 2 de mayo o la posibilidad de que esa pelea se cancele por completo. Después de regresar a su casa en Inglaterra desde el campo de entrenamiento en Las Vegas, a principios de esta semana, Saunders solamente está tratando de mantenerse saludable y positivo sobre el enfrentamiento contra Álvarez, reprogramado para algún momento del verano de este año, en cuanto las autoridades sanitarias a nivel mundial, otorguen los permisos.

"No es un poco frustrante para mí, porque es algo que está fuera de las manos de nuestro propio gobierno", dijo Saunders en referencia a la pandemia de coronavirus, durante una entrevista con la prestigiada cadena especializada en boxeo, IFL TV. "Hubiera sido frustrante si hubiera sido algo como me cortaron en la pelea o uno resultó herido, o algo así, o algo sucedió con el espectáculo. Entonces sí, eso sería frustrante. Pero, ya sabes, el mundo del boxeo completo está bloqueado. Así que, es lo que es. No habrá ningún boxeo hasta que tengamos el visto bueno de Boris Johnson y nuestro país", agregó.

Saunders (29 - 0) espera que se den los tiempos para medirse a Álvarez, antes de su pelea ante Golovkin.