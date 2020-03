Importados, todos los contagios en Durango

Hasta el momento, todos los casos de COVID-19 registrados en el estado de Durango son importados y no se han presentado casos locales, pero hay que continuar como hasta ahora con los cuidados para evitar en lo posible que se disparen, advirtió el titular de la Jurisdicción Sanitaria N.º 2 de esta ciudad, Jorge Luis Candelas.

Si llegaran a presentarse casos locales, explica, no significa que es malo, aunque sí habría que reforzar las medidas preventivas. "La mejor solución es no exponerse, quedarse en casa todos aquellos que no tengan necesidad de salir, lavarse las manos de manera frecuente y utilizar gel antibacterial", precisó el servidor público.

La tarde del viernes, el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, informó en rueda de prensa sobre el segundo caso de COVID-19 en Gómez Palacio y aclaró que se trata de un caso importado, de un joven de 25 años que el pasado 18 de este mes regresó de Nueva York y que permanecerá en aislamiento domiciliario.

Hasta el momento, suman siete los casos de COVID-19 en Durango; dos de los cuales son de Gómez Palacio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N.º 2 enfatizó la necesidad de permanecer en casa las dos semanas siguientes. "Creo que se van a poder manejar bien las cosas si seguimos las recomendaciones".

Adelantó que, de acuerdo a lo planteado por las autoridades centrales, el próximo 19 de abril se hará una evaluación general de la situación en ese momento a nivel nacional, para determinar los pasos a seguir. "Esperemos que nos vaya bien y por fortuna la mayoría de las empresas está siguiendo las recomendaciones con su personal y eso ayuda mucho", dijo.

Sin casos locales