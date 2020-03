Agustín Marchesín desea regresar al Club América

El portero argentino del Porto, Agustín Marchesín, aseguró que salió del América entre lágrimas y externó su deseo de regresar a las Águilas cuando salga su colega mexicano, Guillermo Ochoa.

“Así como me fui de Lanús llorando, de América me pasó exactamente lo mismo. Ahí está Guillermo Ochoa, que es un ídolo nacional, pero ojalá que el día que le toque salir, a mí me toque volver”, comentó para un medio argentino.

Respecto a cómo se vive la pandemia del COVID-19 en Portugal, el también ex portero de Santos Laguna hizo énfasis que la gente fue muy precavida desde un principio, por lo que la pandemia no ha causado tantos estragos en el país lusitano.

"Acá en Portugal está bastante controlado el tema del COVID-19. La gente se concientizó rápido y no sale mucho a la calle, salvo casos de necesidad", culminó.