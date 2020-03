Descartan incremento de neumonía atípica

En México no se registra, hasta ahora, un aumento en el número de neumonías atípicas, afirmó Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa).

"En los comparativos que hemos revisado no se ha identificado incremento en las dos últimas semanas", sostuvo.

En conferencia nocturna en Palacio Nacional, detalló que esta enfermedad se registra y vigila cada año, pero actualmente la vigilancia se realiza con mayor énfasis porque también es uno de los síntomas más graves causados por el coronavirus.

Además, en China se detectó el nuevo virus tras registrar varios casos de neumonías atípicas.

"Justo en este momento este padecimiento forma parte de los que se están vigilando con mayor énfasis", indicó.

En el IMSS tampoco registran más casos de neumonías atípicas, afirmó Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Seguro Social.

"En el IMSS muestreamos todas las neumonías, no tenemos un incremento", aseguró.

El funcionario explicó que las neumonías típicas son causadas por bacterias o virus conocidos y adquiridos en la comunidad. También pueden asociarse con la atención a la salud, es decir, que una persona desarrolle una neumonía mientras está internada en un hospital.

El especialista expuso que se considera que una neumonía es atípica cuando se desconoce qué la causa, es decir, que no tiene un agente etiológico definido.

Para comprobar que sea una neumonía atípica, detalló, se requiere hacer pruebas de laboratorio que descarten causas conocidas.

"Una neumonía por algo desconocido o no clasificado es una neumonía atípica y no es correcto clasificarla como neumonía atípica mientras no se tenga la confirmación de laboratorio", subrayó.

Borja indicó que lo que han notado en el IMSS es un mayor número de incapacidades otorgadas por infecciones respiratorias agudas, debido a que la gente con síntomas respiratorios está acudiendo más a los servicios de salud porque desea descartar que se haya contagiado de Covid-19.

"Eso se ha incrementado en muchos de los estados, pero no tenemos una ocupación hospitalaria mayor a la observada por problemas respiratorios todavía", apuntó.

Rechazan

En México no se registra, hasta ahora, un aumento en el número de neumonías atípicas:

-Esta enfermedad se registra y vigila cada año, pero actualmente la vigilancia se realiza con mayor énfasis.

-En el IMSS tampoco registran más casos de neumonías atípicas.

-Las neumonías típicas son causadas por bacterias o virus conocidos y adquiridos en la comunidad.