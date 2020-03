Empiezan labores de sanitización

Ahora que el país se encuentra en fase 2 por el COVID-19, la Dirección de Salud Municipal emprendió labores de desinfección en edificios y espacios públicos a fin de evitar la propagación del virus. También continúa la capacitación del personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento para mantener las medidas de sanidad y vigilar que se cumplan.

El titular de Salud Municipal, Manuel Acuña Cepeda, informó que desde ayer iniciaron los trabajos de sanitización de los edificios públicos como la presidencia municipal, el Simas Torreón y Pensiones. Los trabajos continuaron también en espacios públicos como el Bosque Venustiano Carranza.

Las labores de desinfección se realizaron con aspersores y los aditamentos necesarios para recorrer todo el lugar y rociar solución a base de hipoclorito de sodio (cloro), al 5 por ciento, y agua.

"La Secretaría de Salud nos marca algunos aspectos que debemos cumplir, para lo cual estamos en íntima relación y en este aspecto atiendo a lo que me instruyen", dijo el titular de Salud.

Asimismo, Acuña Cepeda comentó que continúan con la capacitación del personal de las diferentes áreas con la finalidad de reforzar las medidas preventivas. En esta ocasión, mediante material audiovisual, el personal médico dio a conocer las formas de contagio, los síntomas de esta enfermedad y las medidas para prevenir probables contagios.

"Es muy importante estar bien informados sobre las medidas preventivas. Estamos desplegando todos nuestros esfuerzos, pero es necesaria la colaboración de autoridades y ciudadanía, de todos los sectores", señaló el capacitador Yahir Infante, coordinador médico de Salud Pública Municipal.

Por otra parte, el funcionario comentó que a solicitud de los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en coordinación con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, César del Bosque, que forma parte del Consejo de Salud, se acordó estar en sesión permanente, para lo cual se hizo uso de las redes sociales como WhatsApp, al crearse un grupo con todos los integrantes.

"Que nos sirva para retroalimentar información, dudas, aclararlas y en un momento dado participar en las actividades que estamos llevando a cabo", dijo.

Respecto a las oficinas municipales, donde hay asistencia de ciudadanos que acuden a realizar algún trámite, se continúa con la instalación de filtros sanitarios. En estos se les toma la temperatura con termómetros digitales, se les hace un rápido cuestionario de síntomas y padecimientos médicos, a efecto de permitir su acceso. Se les ofrece gel antibacterial y se les recomienda aplicar sana distancia entre ciudadanos y hacer su trámite lo más rápido posible.

Acuña Cepeda exhortó a la ciudadanía a evitar el contacto físico, a no acudir a lugares públicos, a aplicar la sana distancia y ser escrupulosos con las medidas de prevención, como son: evitar eventos sociales, no realizar actividades no esenciales y cuidar a sus adultos mayores.

"Los ciudadanos que se encuentren con alguna enfermedad respiratoria, gripe o con temperatura, deben acudir de inmediato a recibir atención médica y no salir hasta descartar el virus o evitar adquirirlo", comentó el titular.