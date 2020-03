Conductora de Venga la Alegría no regresará a la emisión tras críticas

El pasado viernes 20 de marzo, los conductores base de Venga la Alegría se ausentaron del programa luego de que su compañero Patricio Borghetti diera positivo al COVID-19, por lo que fueron reemplazados por otros presentadores de TV Azteca. Sin embargo, uno de ellos, ha decidido no regresar al matutino ante la posibilidad de estar infectada.

Se trata de la conductora Adianez Hernández, quien a través de sus redes sociales anunció que no volverá a la emisión debido a las críticas que ha recibido luego de que su esposo el actor Rodrigo Cachero, viajara a España, lo que ha desatado rumores de que exista una alta posibilidad de que esté infectado, pues aquel país es uno de los más afectados por el virus.

“Entiendo la preocupación de muchos así que aquí les cuento un poco más de cómo han estado las cosas y ya no iré a VLA para que se queden más tranquilos!", anunció Adianez.

Esto luego de que usuarios la criticaran al poder ser portadora de la enfermedad, por lo que le sugirieron mantenerse en aislamiento a lado de su marido.

Motivo por el cual la presentadora comunicó que ya no acudirá a Venga la Alegría. No sin antes señalar que, desde que volvió Cachero a México, ambos no han tenido nada contacto, además de explicar que el actor no ha mostrado síntomas del virus.