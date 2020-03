Thalía estalla contra López Obrador

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, posteara en sus redes un video en el que dice a los mexicanos que si tienen posibilidades salgan a comer a restaurantes y lleven su vida normal, Thalía despotricó en contra del mandatario por tal mensaje.

"¿Esto es broma? ¡Díganme que no es verdad esto que están viendo mis ojos! #QuedateEnTuCasa #coronavirus #Covid19 #Mexico #CoronaVirusMexico #Covid19Mexico #NoSalgasdeTuCasa #MexicoSaludable", escribió la cantante junto al video del presidente de México.

Enseguida, la intérprete de Amor a la mexicana subió un video en el que muestra de nuevo el clip de Andrés Manuel, pero desde un teléfono móvil.

Molesta dijo: "No está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos".

"No por favor señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus y ni siquiera saberlo. Recuerden que puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces se ponen en peligro que personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros", externó. La artista pidió a los habitantes del mundo unirse para que el coronavirus no se siga propagando. "Paren y quédense en casa", expresó tajante.

Por su parte, Héctor Suárez Gomís se pronunció en contra de la respuesta que el Presidente de México ha hecho ante la pandemia por coronavirus.

"Tengo esperanzas en que absolutamente todos los líderes de cada país se la tomen en serio y no anden diciendo pendejadas como que la honestidad va a salvarnos de cualquier otra cosa", dijo el actor.