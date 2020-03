Daniel Craig soñó con ser 'Superman' o 'Spiderman'

El actor británico Daniel Craig, quien se despedirá de “James Bond” con la cinta No time to die, cuyo estreno se pospuso hasta noviembre, reveló que alguna vez soñó con interpretar a Spiderman o Superman.

De acuerdo con información de Daily Mail, Craig dijo en una reciente entrevista que siempre le preguntan si imaginaba interpretar a "James Bond": “Nunca lo hice, soñé con ser otras muchas cosas, como 'Superman', 'Spiderman', 'El hombre invisible', incluso hasta un vaquero pasado de moda”.

Señaló que su sueño de niño estuvo muy alejado de interpretar a "James Bond", sin embargo, aceptó: “He tenido la suerte de conseguir uno de los mejores papeles del cine”, aunque ha decidido dejar el personaje y buscar nuevos horizontes.

Daniel Craig, de 52 años, dará vida por última vez al "Agente 007” en No time to die, luego de haber protagonizado Casino Royale, Quantum of solace, Skyfall y Spectre.

No time to die pospuso su estreno de abril a noviembre, luego de la crisis mundial que se vive por la pandemia del coronavirus, al igual que otras producciones cinematográficas.

Con una fortuna aproximada de 145 millones de dólares, el actor británico aseguró que no piensa dejar herencia a sus hijas, “no quiero dejar grandes sumas a la próxima generación”.

Dijo que su filosofía “es deshacerse de este (dinero) o regalarlo antes de irse”. Craig tiene dos hijas, una joven, fruto de su relación con Fiona Loudon, y una pequeña de casi dos años que tuvo con Rachel Weisz.