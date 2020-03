Se disparan precios de gel y cubrebocas

Por la alta demanda en productos de limpieza y desinfección, algunos negocios han optado por limitar la venta, a fin de evitar acaparamiento. No obstante, se ha incrementado considerablemente el precio de los cubrebocas y el gel antibacterial, de acuerdo a los recorridos realizados y las verificaciones de la Profeco.

No obstante, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) requiere, para iniciar procedimientos de verificación, las denuncias de los clientes por aumento injustificado de precios y, de acuerdo al último reporte, se tenían solamente 22 en todo el país. La queja debe presentarse en el Teléfono del Consumidor, 800 468 8722, de manera presencial en las oficinas o vía correo electrónico a [email protected], pues la dependencia informó que los comentarios en redes sociales u otro tipo de publicaciones no constituyen una denuncia que genere un procedimiento de verificación.

De acuerdo con el programa Quién es Quién en los Precios,el paquete de cubrebocas con 10 piezas tiene un precio promedio nacional de 23.99 pesos, pues según el negocio, varía entre 10 hasta 45 pesos. El gel antibacterial de 60 mililitros, con un precio promedio nacional de 13.83 pesos, se encontró en un rango de 10 a 24 pesos.

Sin embargo, en base a recorridos hechos en algunas farmacias y tiendas de autoservicio, se observó que han subido hasta un 200 o incluso 300 por ciento.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), explicó que los productos de limpieza y desinfección en la actualidad son de alta demanda y han escaseado debido a la crisis sanitaria que se enfrenta en la actualidad por el Covid-19, sin embargo, consideró que este abasto se deberá ir normalizando.

"Es importante que estas empresas tomen sus previsiones para evitar el acaparamiento de productos, debemos mantener la calma, ser muy responsables en nuestro actuar", expuso, "yo estuve en Monterrey y había un pánico, es una situación complicada, pero creo que los gobiernos estatales están tomando cartas en el asunto y vamos siguiendo paso a paso cada una de las fases que se presenten".

Señaló que Italia está pasando un muy mal momento debido a que no se adecuó a las cuestiones sanitarias.

Compras 'inteligentes'