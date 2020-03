Músico de Bon Jovi da positivo al coronavirus

El músico estadounidense David Bryan, de 58 años, reconocido por ser el tecladista de la agrupación Bon Jovi, anunció a través de sus redes sociales, que resultó dio positivo en prueba de COVID-19.

"Acabo de recibir mis resultados hoy y obtuve resultados positivos para el coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. Por favor no tengas miedo. Es la gripe, no la peste", escribió.

Ante su anuncio, Bryan recibió miles de respuestas de apoyo, entre ellas la del cantante Jon Bon Jovi: "Siéntete bien mi hermano", le deseó.

El integrante de la banda, que recientemente ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll -fundada en 1983-, aseguró haber estado en cuarentena por una semana, periodo que se extenderá una más.

"Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayudemos los unos a los otros. Esto terminará pronto. .. con la ayuda de todos los estadounidenses", agregó.

Bryan, junto a Joe DiPietro, forman parte del musical Diana, en cartelera en el Teatro Longacre de Broadway, que recientemente fue pospuesto. Asimismo está próximo a lanzar un nuevo álbum con Bon Jovi, para mayo próximo.