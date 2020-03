Pide Sheinbaum no salir de casa; informa 45 casos

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló: "Vamos juntos a salir adelante, estoy segura, quédate en casa el reto es no contagiar y no contagiarse de coronavirus.

Ante los 45 casos de coronavirus (COVID-19) que se han presentado en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum solicitó la ayuda de los ciudadanos para que en las próximas semanas no salgan de sus casas y en caso de que tengan el menor síntoma del virus se queden en sus hogares para "no saturar los centros de salud y hospitales".

Añadió que aquellas personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria deben mandar mensaje al servicio de sms gratuito 51515 con la palabra COVID-19 para recibir orientación, "les vamos a responder y los vamos a atender".

En un video grabado a las 5 de la tarde de este domingo, Sheinbaum Pardo señaló que en coordinación con el IMSS y el ISSSTE en la Ciudad de México hay 9 hospitales y centros de salud que están equipados para atender a los pacientes graves de COVID-19.

"Hasta ahora solo hay 3 casos en hospitales pero es muy probable que esto siga aumentando". En ese sentido aseguró que el abasto de productos está garantizado y que no se cerrarán los Centros Comerciales ni mercados públicos y solicitó a los ciudadanos a no hacer compras de pánico. "El pánico no ayuda sino la paciencia y apoyo mutuo", afirmó.

Reiteró que en este periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que no habrá clases, no son vacaciones por lo que los ciudadanos deben procurar quedarse en sus casas.

La Jefa de Gobierno hizo un reconocimiento a enfermeras y enfermeros, además a los trabajadores de la salud por la labor que han realizado y que tendrán que enfrentar en los siguientes días por la pandemia por el coronavirus.

"Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos, estamos evaluando todos los días para seguir tomando acciones. Estas medidas afectan la economía de las personas por ello en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye a las familias que más lo necesitan".

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que con el objetivo de evitar contagios por el coronavirus COVID-19 a partir de este lunes y hasta el próximo 16 de abril estarán cerrados todos los museos, baños de vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos.

También Pilares, Cendis y eventos masivos en iglesias como misas y reuniones en centros de culto, eventos en salones de fiesta así como centros nocturnos y bares.