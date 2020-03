Canciones para que los niños se pongan a bailar

Entretener a los niños durante el aislamiento puede ser una tarea difícil, pero también se puede convertir en un buen momento para aprender nuevas cosas, por ejemplo bailar.

Hay canciones infantiles para divertirse al ritmo que prefieran: rock, rondas, pop y hasta electrónica, desde los clásicos hasta nuevos temas para que compartan el momento con cualquier integrante de la familia.

¿Sabías que este tema también se grabó en holandés? y cuando la cantante española Melody lo grabó tenía apenas 11 años.

Michael Jackson tardó ocho semanas en grabar este clásico. El video musical se hizo en Nueva York y Los Ángeles y en él Michael y su novia se quedan sin gasolina en un bosque oscuro y ¡él se transforma en un hombre lobo!

Esta canción se escuchó en la final de los Juegos Olímpicos de 1996 y formó parte de la campaña presidencial del presidente estadounidense Bill Clinton.

Es considerada como la canción latina número uno en la lista de la revista Billboard.

Los tres hermanos youtuber, Rafa, Karen y Leslie crearon el tema en 2018.

En el video además de invitar a sus seguidores a bailar con ritmos urbanos, arman una fiesta junto al cantante marroquí RedOne.

Este clásico funciona para subir la energía hasta de los adultos. El pequeño ratón extranjero es atrapado en una cárcel mexicana y su intento por salir inspira la ronda infantil.

La reina de los niños los ayuda a expresar un sentimiento que muchos comparten: "No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así cochina me siento mejor", canta al ritmo de rock.

La canción aparece en la película infantil Hotel Transylvania, además la escena final del video hace un homenaje a Thriller de Michael Jackson.

El videoclip de esta canción fue el primer video musical en llegar a mil millones de visitas en YouTube y en 2018 se alcanzó a posicionar como el tercer video más visto de la historia en YouTube.

Gangnam Style es una forma de referirse a un estilo de vida lujoso.

Para que los pequeños bailen hasta con la mascota, este tema que ameniza las fiestas puede ser bueno también para alegrar el día. Fue lanzada en 1989 y su autor es un cantante dominicano.

Esta canción tiene un video que está posicionado como el cuarto video más visto en la historia. La canción incluye elementos de All Gold Everything, interpretada por Trinidad James.