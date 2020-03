Revela que su yerno padece cáncer

El actor Julián Gil, le dedicó un emotivo mensaje a su yerno, tras ser informados de que el prometido de su hija padece cáncer. En una publicación de Instagram, el actor escribió unas palabras de apoyo y solidaridad al futuro esposo de su hija, Nicolle Gil. "Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso. Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer, mi Nika, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto", escribió Gil. Hace unos días, el actor le llevó serenata a su hija mientras ella celebraba su despedida de soltera, ya que los planes de boda estaban cerca; desafortunadamente, Gil dejó en claro que la boda se suspendería hasta que su yerno se encuentre mejor.

El empresario argentino también le dedicó unas palabras conmovedoras a su hija, a quien describe como una maravillosa mujer y esposa. "A ti, Hija, no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores", agregó el actor en la publicación.

Después de comunicar la noticia a través de sus redes, Julián Gil ha estado recibiendo comentarios llenos de amor y soporte para él y su familia.