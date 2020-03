En rueda de prensa, autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno federal confirmaron que la muerte de una persona el jueves en el Hospital General de Zona número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio sí fue a causa de COVID-19. Con dicho deceso, suman dos fallecimientos en México por coronavirus.

Según el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), el resultado del hoy occiso es "positivo confirmatorio", además se mencionó que se ha realizado la cadena epidemiológica en este caso y se han tomado las medidas preventivas con el objetivo de proteger a la población duranguense y al personal médico que atendió a dicho paciente.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Durango anunció que en la entidad se han registrado cuatro casos confirmados de COVID-19 y hay 10 sospechosos, sin embargo, no se reveló en qué municipios se encuentran.

Entre tanto el Gobierno de Coahuila confirmó el segundo caso de coronavirus en la entidad; se trata de una mujer de 41 años que realizó la prueba en Saltillo.

Se informó que la paciente reside en Nuevo León y tomará su tratamiento en la Zona Metropolitana de Monterrey. Según los protocolos y bajo las estrictas medidas de aislamiento, la familia de la mujer será vigilada y puesta en cuarentena.

Además, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que de los resultados de los 12 casos sospechosos uno se descartó y los demás siguen siendo analizados.

Hasta el cierre de esta edición, a nivel nacional suman 203 casos confirmados de coronavirus y se registran 606 sospechosos.

Personal del Hospital General de Zona número 46 del IMSS de Gómez Palacio trabajará bajo protesta por la falta de insumos, materiales y recursos humanos para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-19.

La manifestación de los trabajadores se realizó ayer en el acceso donde ingresa el personal de salud y es coincidente con el fallecimiento de un hombre de 74 años de edad por coronavirus.

El hoy occiso tenía antecedente de viaje a California, Estados Unidos, además de que padecía hipertensión arterial.

Esta situación detonó la protesta de los empleados, pues dijeron que fue apenas el pasado jueves que el hospital aplicó el aislamiento domiciliario a quienes tuvieron contacto con el paciente, incluyendo a familiares y a 10 personas que laboran en el Seguro Social.

Además, aseguraron que no se encuentran capacitados para atender a pacientes con cuadros clínicos similares al del COVID-19.

"No se nos capacitó como dicen voceros de Durango, ellos dicen que se aplicó todo el protocolo (en la atención de la persona que murió) y no se llevó. El día martes (17 de marzo), que ingresa el paciente, no se tenían equipos adecuados y necesarios como caretas, cubrebocas, batas especiales, N95 (respirador); eso no se tenía aquí", afirmaron.

Médicos, personal de enfermería, intendentes y demás empleados denunciaron que no hay jabón, gel antibacterial, cubrebocas, guantes de látex y demás insumos y equipo para evitar la propagación y contagio del virus, además de añadir que las zonas de aislados no están acondicionadas para atender a personas con probabilidades de transmitir una enfermedad infectocontagiosa.

El personal también solicita el pago por concepto de infecto-riesgo y aunque dicen que hay probabilidad de que el IMSS tome represalias en su contra, es necesario exigir mejores condiciones para poder desempeñar su labor y evitar riesgos a la salud.

Las represalias las mencionaron luego de que un trabajador del área de Laboratorio se acercó a ellos, para decirles que no pueden realizar este tipo de acciones, pues afectan su estabilidad laboral.

Los inconformes señalaron que las autoridades del IMSS no les han dado respuesta sobre este tema y que además no tienen el respaldo del Sindicato de Trabajadores.

El personal de seguridad que se encuentra en los accesos principales de esta clínica informó ayer a los derechohabientes que intentaron ingresar a la institución que esta se encontraba en "cuarentena", y que además se habían suspendido las citas y las cirugías, pero sin especificar si solo las electivas o de urgencia.

También se dio a conocer que se habían cancelado las visitas a los pacientes hospitalizados, por lo que únicamente se permitiría la entrada para reemplazar a la persona cuidadora del enfermo.

COAHUILA

CASOS

2

Casos confirmados de COVID-19*

DECESOS

0

DURANGO

CASOS

4

DECESOS

1