Shakira dice que Latinoamérica no está lista para combatir el COVID-19

Shakira hizo un llamado en Instagram para que la gente se quede en casa mientras pasa la crisis por el coronavirus.

A través de un video que compartió en Instagram, la colombiana reflexionó que el virus ha sido más rápido que los gobernantes y que por tal motivo es mejor que cada uno de ellos actúe por cuenta propia y tome este tema con seriedad y responsabilidad, implementando acciones como quedarse en casa por 15 días y así poder ayudar a la gente más vulnerable para que no adquieran el Covid-19.

La colombiana pidió entendimiento por todo lo que mundialmente está sucediendo, después de que en varios países la cuarentena se hiciera algo obligatorio y se tomarán medidas como el cierre de fronteras, tiendas, cines y restaurantes.

"Muchos países no están escuchando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, están actuando demasiado tarde o están priorizando la economía sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos, Mi experiencia, habiendo vivido en Europa, nos hemos dado cuenta que el virus es muy rápido y nuestros líderes demasiados lentos.

"Todos los países deben laborar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud en un plan coordinado e internacional. En los países que, por ahora, tienen pocos casos, tienen que aprender de los errores que estamos pagando en los países europeos donde las medidas fueron demasiado tarde. Invitemos a nuestros líderes que incremente 15 días de distanciamiento social extremo.

"El cierre de escuelas y lugares públicos donde la gente se reúne, para aplanar esta curva y para prevenir la extensión del virus, especialmente en países que no están preparados para ofrecer atención médica como en América Latina y África. Por favor quedémonos en nuestras casas, por 15 días, por el bien de los más necesitados, de los enfermos, de la gente mayor y de los más vulnerables de todo el mundo", expresó.

Con estas palabras la intérprete de Me enamoré, pide a todos seguir las indicaciones para prevenir cualquier desgracia y así lograr que el coronavirus no siga afectando más a la humanidad, ya que en muchos países aún no se toman las medidas correctas de prevención y seguridad.