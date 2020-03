Atropella a señora frente a clínica

Alrededor de las 7:20 horas de ayer miércoles, sobre el bulevar Revolución, frente a la clínica 71 del IMSS, al transitar un vehículo Chevrolet Aveo negro, 2013, conducido por Jimena "N", de 24 años de edad, al no respetar los límites de velocidad atropelló a la señora Ana de 47 años de edad.

La joven iba circulando en el trayecto de poniente a oriente sobre dicha vialidad, cuando al llegar a la altura del hospital, sin poner la debida atención en su conducir, y al no limitar su velocidad, atropelló con su parte frontal a la señora Ana Luisa "N", de 47 años de edad, quien iba cruzando sobre el bulevar de norte a sur hacia la clínica.

La conductora del vehículo negro, manifestó que iba manejando por el carril central, con el semáforo en verde y en el cruce peatonal el peatón del sexo femenino no volteo a ver si venían carros, y aunque le tocó el claxon, la señora no se detuvo y no alcanzo a frenar, por lo que el coche se impactó con la señora.

Cabe resaltar que, según el informe de los hechos, en el lugar donde se dio este accidente, a unos cien metros aproximadamente, se encuentra un puente peatonal, en circulación hacia el oriente.

Al lugar llegaron corporaciones de emergencia para el auxilio de la afectada, y la persona al volante fue llevada a los Tribunales de Justicia Municipal para deslindar su presunta responsabilidad.