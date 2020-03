Mario Domínguez tendría síntomas de COVID-19

El expiloto de la Champ Car, Mario Domínguez, aseguró sentirse desesperado, no sólo por tener una fuerte enfermedad respiratoria, también porque no se le ha diagnosticado cuál es el problema que lo tiene recluido en su hogar.

Domínguez comentó que tiene síntomas similares a la influenza; sin embargo, la prueba salió negativa y su médico le dijo que no era necesario hacerse el examen que descarte que porta el coronavirus.

"Durante el día pensé que me tenía que internar en el hospital porque, de veras, del dolor tan fuerte (en el pulmón) no podía ni respirar y mucho menos moverme. He estado aislado, sin embargo, hoy me hice una prueba de influenza y salió negativa, entonces no sé que hacer", comentó en su cuenta de twitter.

"Mi doctor insiste en que no vaya, que no es necesario la prueba del Covid-19, es posible que la prueba de la influenza haya salido negativa porque llevo más de siete tomas de tamiflu y esto puede ayudar a que salga negativa", agregó.

Señaló que en la misma prueba se explica que no porque salga negativo el resultado significa que no lo tiene y que si sale positivo tampoco significa que es portador de la enfermedad "es una verdadera confusión, lo único que les puedo decir es que si ustedes tienen cualquier malestar, quédense en casa por su bien y el bien de los demás".

"En estos momentos les recomiendo cero contacto físico, es una epidemia que podemos llegar a controlar si no hacemos tonterías, ya sabemos cuáles son, de preferencia si se sienten mal quédense en casa", sentenció.