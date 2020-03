En Cancún, cerrarán cines, bares, discotecas y casinos

Cancún comienza a incrementar las medidas para evitar la propagación masiva del coronavirus (Covid-19), consciente de la afectación económica, pero intentando dar peso a la salud y a la solidaridad demostrada por las y los cancunenses en momentos antiguos de crisis, para afrontar la coyuntura monetaria que se atisba.

La alcaldesa "Mara" Lezama anunció este miércoles, luego de reunirse con representantes de la iniciativa privada, que cines, bares, discotecas y casinos cerrarán servicios, hasta nuevo aviso; los eventos religiosos y masivos serán también suspendidos.

La fecha y el esquema serán dados a conocer en el transcurso del día. Aunque una notificación de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac-Cancún), cuyo representante, Marcy Bezaleel Pacheco -presente en la reunión- indica que la medida cobra vigencia a partir de este miércoles.

"Hoy se dará a conocer la fecha y la notificación del cierre oficial de cines, bares, discotecas y casinos. Se les solicitará a supermercados, farmacias y hospitales establecer marcas de metro y medio para la atención al ciudadano. Las sesiones de Cabildo serán a puerta cerrada y continuarán siendo transmitidas por internet y por Radio Cultural Ayuntamiento", informó la munícipe.

Mañana se presentará ante el Cabildo de Benito Juárez, una iniciativa para suspender -de manera presencial en oficinas gubernamentales- el pago de contribuciones municipales, de forma temporal.

Con una ocupación del 65 por ciento y 53 mil 224 turistas en este centro vacacional, conforme a la Dirección municipal de Turismo, la edil subrayó que, en este momento, es de "fundamental importancia" aumentar las medidas preventivas que impidan la propagación del virus.

"Es un tema de responsabilidad. ¿Qué va a haber afectaciones económicas?, sí, si no hay salud y si no hay vida, ¿qué sucederá mañana?", reflexionó la munícipe.

El gobierno también se organiza con los tianguis ambulantes o fijos, para revisar incentivos económicos.

La narrativa de la presidenta municipal apela a la solidaridad comunitaria que sacó adelante a Cancún en 2009, con la crisis de la Influenza que desplomó la ocupación; o luego del embate del huracán Wilma, en 2005, que afectó fuentes de empleo y motivó la reconstrucción de la joya turística de México

Frente a esta nueva crisis, insistió: "Si no hay salud… ¿qué sucede? Lo que no podemos permitir es que prolifere el virus. Lo que tenemos que hacer son barreras de contención y estamos trabajando en ello (…)

"El objetivo es un cerco, una barrera, porque si no tomamos acciones… ¡vamos! Está muy claro lo que ha pasado en otras ciudades, no es algo que inventemos. Ahí está y si perdemos la vida, no hay nada que rescatar el día de mañana, entonces hoy tenemos que actuar de manera ordenada y a través de una estrategia", expresó.

Adelantó que el presupuesto será modificado, porque se está -enfatizó- frente a una pandemia mundial y remarcó que no es cuestión de sembrar pánico, sino conciencia de la magnitud de la contingencia.

"Hoy, la estamos viviendo; hoy, en otras partes del mundo nos gritan a voces que si tuvieran la posibilidad de ir marcha atrás, se quedarían en casa. Nos lo están diciendo gente que lo está viviendo.

"Hay que tomar las previsiones sin entrar en pánico. Hay abasto, hay agua, hay comida, los supermercados permanecerán abiertos, las farmacias y hospitales, garantizando la distancia social", sostuvo.

Desde el lunes pasado, los edificios y oficinas públicas fueron desinfectados con un líquido virivicida de uso hospitalario, certificado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

El químico, importado de aquel país, se diluye en agua, se aplica con una máquina micronizadora, que lo dispersan a través de microgotas; es capaz de matar al virus SARS-CoD-2; su efecto residual de protección dura aproximadamente de 10 a 12 semanas y se activa cuando el virus entra en contacto con las superficies sanitizadas.

Entre las oficinas que fueron desinfectadas están las ubicadas en el Palacio Municipal y en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.

Además, Lezama Espinosa ordenó a las concesionarias del transporte público de pasajeros, a cumplir con las reglas y protocolos de higiene a que están obligados, como es la limpieza de vehículos con agua jabonosa y cloro, así como mesurar el número de pasajeros al interior dependiendo su capacidad.

Los conductores de transporte público deben limpiarse las manos cada 15 minutos y portar una botella de agua para ingerir líquidos frecuentemente, a fin de limpiar su garganta de cualquier posible infección.

Las medidas se han extendido a la central de autobuses ADO, en donde deben reforzarse las medidas de higiene, colocando dispensadores con gel antibacterial en los mostradores; tomar la temperatura corporal de personas que ingresan a la estación y canalizar al área médica a quien sobrepase los 38 grados centígrados.

También deben limpiar y desinfectar espacios públicos como mesas, sillas y barandales, ya que como ejemplo, las camionetas de traslado al aeropuerto cada 10 a 15 minutos, están siendo desinfectadas por un profesional.

En la terminal marítima de Puerto Juárez, donde la gente cruza el mar hacia Isla Mujeres y viceversa, también se ha solicitado redoblar medidas preventivas, como el uso de guantes de protección y cubrebocas por parte del personal, además de aplicar gel antibacterial a los pasajeros.