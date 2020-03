San Pedro Garza García, municipio en cuarentena ante coronavirus

Las amplias y modernas avenidas, habitualmente congestionadas a cualquier hora del día en San Pedro Garza García, Nuevo León, este martes lucieron semidesiertas. Avenidas como Vasconcelos, Alfonso Reyes, calzada del Valle, Lázaro Cárdenas, Morones Prieto, Miravalle, Eugenio Garza Lagüera y otras que cotidianamente muestran tráfico lento y congestionado, principalmente en las horas pico, se encontraban prácticamente sin circulación vehicular, como si se tratara de una ciudad abandonada, intacta en toda su moderna infraestructura.

Pero no, San Pedro Garza García no está abandonada, está en cuarentena. La poca gente que circula lo hace en sus vehículos y prácticamente no hay nadie en las calles. El municipio tiene el estigma atemorizante de concentrar 12 casos positivos de coronavirus, de los 14 que hay en Nuevo León.

Desde este martes no hay clases. Tampoco están abiertos los cines, casinos, salones de fiestas y parques recreativos, como parte de las medidas que entraron en vigor para tratar de contener la pandemia. Es aquí donde el temor al contagio del Covid-19 se viralizó desde el pasado 11 de marzo, cuando se oficializó por las autoridades de Salud el primer caso de COVID-19 en el estado: un empresario de 57 años ampliamente conocido, que había estado en Londres, Múnich y Madrid.

Al día siguiente fue cerrado el gimnasio del exclusivo Club Campestre, donde conviven las familias más adineradas de Nuevo León y de México, al tiempo que fueron noticia las compras de pánico. El ambiente de preocupación creció porque en apenas seis días, San Pedro pasó de uno a 12 casos confirmados de COVID-19. La cifra podría ser mayor, porque ayer Salud confirmó otros dos contagios en el estado, aunque no dijo en qué municipio para no estigmatizar. Así se explica que San Pedro se vea como una ciudad desierta.

Oaxaca, con dos sospechas. En Oaxaca, entidad que tiene dos casos positivos confirmados y al menos dos más sospechosos, la preocupación por el coronavirus se manifiesta de manera diferente.

Felicidad está preocupada

Sabe que personas como ella, de más 60 años y con enfermedades crónicas como la diabetes, son las más propensas a este padecimiento. Su temor aumenta porque ella y su marido, de 75 años y con una afección respiratoria de años, viven del comercio, una actividad que, de extenderse la pandemia, se paralizará en la capital oaxaqueña. Todo, dice, es cuestión de tiempo.

"Sabemos que si esto no se detiene vamos a tener que cerrar. Ya escuchamos que suspendieron misas, procesiones y las clases. Claro que tenemos miedo", detalla. Como ella, en Oaxaca la prevención ha comenzado a hacerse presente de la mano del temor. Aunque las calles de esta ciudad colonial aún registran remanentes de turistas y habitantes locales que no pueden frenar sus labores diarias, los tapabocas se han convertido en el accesorio que los acompaña.

Se observan en todos lados. En la mujer que recoge a los niños de la escuela; en el hombre que recorre las calles buscando trabajo o en los turistas que aún tienen la fe de conocer algo de esta ciudad.

La precaución no es demasiada

Desde hace más de una semana, antes de la llegada del virus, la capital de Oaxaca ha ido acumulando medidas de protección para los ciudadanos y visitantes. Los hoteleros temen que el cierre de los recintos y la cancelación de actividades desplome la industria turística esta Semana Santa, pues al final, Oaxaca es de los turistas viven al visitarla. La preocupación, dicen, es que esto se extienda por meses hasta las fiestas de julio, que atraen a miles de todo el mundo.

"Esperemos a ver qué pasa con La Guelaguetza", señala Óscar Chávez, quien habla a nombre de un grupo de hoteleros que vio, para el próximo periodo vacacional, una caída de la ocupación de 50%.