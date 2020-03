Acaba la era de Tom Brady con los Patriotas

Durante dos décadas, Tom Brady fue el rostro de los Patriotas, incluso de la NFL. Cuando cumpla 43 años en agosto, su hogar no será más Nueva Inglaterra.

El ganador de seis Super Bowls, el quarterback más exitoso en la historia de la liga y eje de la dinastía de los Patriotas, planea seguir jugando. Pero anunció ayer que deja el único equipo profesional que ha conocido.

"Mi travesía en el futbol americano continuará en otra parte", dijo en redes sociales.

Los comentarios fueron los primeros de Brady en indicar que el ícono de los Patriotas se iría de Nueva Inglaterra. Declaraciones previas del dueño del equipo Robert Kraft y del entrenador Bill Belichick dejaron claro que la era Brady allí se había acabado.

En un mensaje de dos partes, Brady les agradeció a los Patriots y los fanáticos y dijo "UN PATRIOT POR SIEMPRE".

"No sé lo que me depara el futuro, pero es hora de abrir una nueva etapa de mi vida y mi carrera", escribió. "Aunque mi travesía en el futbol americano ocurrirá en otra parte, aprecio todo lo que he logrado y estoy agradecido por nuestras increíbles experiencias de EQUIPO".

Diferentes fuentes periodísticas, así como la cuenta de la NFL en Twitter, mencionaron que el legendario mariscal de campo tenía un principio de acuerdo con los Bucaneros de Tampa Bay, de la Conferencia Nacional.

Todas las negociaciones que se han dado desde el lunes, hoy a partir de las tres de la tarde se podrán hacer oficiales, ya que a esa hora inicia el nuevo año de la NFL, a menos que se tenga que posponer debido a la situación del coronavirus, que impide algunos vuelos en los Estados Unidos.

Con Tampa, Brady tendría un buen arsenal aéreo al contar con los receptores Mike Evans y Chris Goodwin, así como el ala cerrada O.J. Howard.

De confirmarse su llegada a los Bucaneros, Brady se enfrentaría dos veces en la siguiente temporada a los Santos de Nueva Orleáns, comandados por Drew Brees, otro veterano mariscal de campo futuro miembro del Salón de la Fama.

Kraft dijo de Brady: "Yo esperaba que este día nunca llegase, sino que Tom concluiría su excelente carrera en el uniforme de los Patriotas luego de otro título de Super Bowl. Desafortunadamente, las dos partes no conseguimos llegar a un acuerdo para permitir que ese sueño se hiciese realidad. Aunque es triste hoy, el sentimiento abrumador que tengo es de aprecio por sus innumerables contribuciones a nuestro equipo y nuestra comunidad".

Bill Belichick sostuvo que nada de lo que sucedió en la final de la carrera de Brady cambiará el legado que dejó, luego de que el mariscal de campo anunciara que no volverá a firmar con la organización.

"El éxito de Tom como jugador y su carácter como persona son excepcionales. Nada sobre el final de la carrera de Tom con los Patriotas cambia lo insondablemente espectacular que fue. Con su implacable competitividad y longevidad, se ganó la adoración de todos y será celebrado para siempre. Ha sido un privilegio entrenar a Tom Brady durante 20 años", sostuvo.

El entrenador también dijo que entrenar a Brady por casi dos décadas fue un honor para él. "A veces, en la vida, lleva un tiempo pasar antes de apreciar realmente algo o alguien, pero ése no ha sido el caso con Tom. Es una persona especial y el mejor mariscal de campo de todos los tiempos", cerro Belichick.

Cuatro veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y tres veces de la liga, Brady ha sido el rostro innegable de los Patriotas en un período que aumentó la ya rica historia deportiva de Boston. Solamente Bill Russell, que ganó 11 campeonatos de la NBA en los 50 y los 60 con los Celtics, tiene más cetros como miembro de uno de los cuatro equipos grandes de los deportes profesionales en Nueva Inglaterra.

Logros