El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que debido a la pandemia del coronavirus tendrá actos públicos más modestos y reducirá sus giras multitudinarias por el país, como la que tenía prevista para este fin de semana en el estado de Oaxaca.

"Nada más pedir a los ciudadanos de Oaxaca, amigos que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao y que ya va haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos", expresó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

De todas formas, el mandatario acudirá el 21 de marzo al municipio oaxaqueño de San Pablo Guelatao para estar en la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, quien según López Obrador fue "el mejor presidente de México".

López Obrador también estará el miércoles en la conmemoración de la expropiación petrolera de 1938, que se celebrará en las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la capital mexicana de una forma más modesta de lo habitual.

"[La ceremonia] tendrá poca participación, pero no podemos olvidar lo que significa (la expropiación)", recalcó el presidente.

López Obrador fue muy criticado el pasado fin de semana por ir de gira por la costa del Pacífico dando abrazos y besos a los ciudadanos de distintos municipios mientras la Secretaria de Salud pedía extremar precauciones por los contagios.

El mandatario expresó este martes que la decisión de moderar sus actos públicos se debe a "no dar pie a cuestionamentos de que el presidente no da ejemplo o no se cuida".

"Que no tengan motivo para estar atacándonos. Que estén obligados a inventar pero que nosotros no demos motivo", dijo en referencia a la oposición.