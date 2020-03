Rebecca Jones dice que no le regresó el cáncer

La actriz Rebecca Jones rompió el silencio luego de darse a conocer que padece nuevamente de cáncer, tras dos años de haber vencido la enfermedad que padeció en el ovario, y que aseguran, esta vez ha invadido su útero.

Sin embargo, la actriz desmintió dicha información revelada por la revista TV Notas durante una entrevista con Maxine Woodside para su programa de radio Todo para la Mujer, y afirmó que este tipo de noticias falsas sólo alertan a las personas que la quieren. "Es lo que me molesta de estas notas falsas.

La gente que me quiere sí se preocupa (…) No tengo ni útero, con eso te digo todo", afirmó Jones.

La publicación mostró imágenes de la actriz portando un cubrebocas.

Ante ello, la actriz aclaró que se trataban de fotos tomadas hace dos semanas, cuando comenzó el brote de COVID-19, por ello usaba la mascarilla.

Asimismo, mencionó que está en etapa de remisión del cáncer, y que se encuentra perfectamente.

"Tuve que ir al hospital, pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe que jamás he escondido eso, realmente me da la impresión de que algunos medios piensan que es como una gripita, y tenemos todos la posibilidad de que nos de cáncer de un día para otro, todos… y cuando estás en esa realidad, te cambia todo, porque yo estoy más sana que mucha gente ahorita por todos los cuidados que tengo, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese".

Por otro lado, la actriz comentó que en cuanto pase la contingencia por el coronavirus que se vive en el país retomará la obra Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria.

En esta historia escrita por Willy Russell, Rebecca Jones interpreta a "Shirley Valentine", una ama de casa de clase media, cuya vida se encuentra sumergida en el tedio y la rutina, donde convive con un marido que ya no la ve como mujer y unos hijos que la hacen sentir en soledad, pero todo se altera cuando llega un viaje que cambiará el rumbo de su vida y su percepción de sí misma. "La obra ni siquiera habla de mujeres, sino de lo que pasa con los humanos, que si uno no aprende a estar consigo mismo está frito", señaló Rebecca.

"Yo no estoy en la misma situación de 'Shirley', no es una obra sobre mi vida, yo siempre hago lo que quiero y no me pongo como ejemplo, ella sí y de eso se trata la historia", agregó.

La actriz de telenovelas como Cuna de lobos comentó que a diferencia de su personaje, a ella le gusta pasar tiempo a solas, porque además se ha confundido la soledad con tristeza, con abandono, pero no es así.

"No he dejado (que la soledad) me lleve a la depresión, porque nos toca estar con nosotros mismos y más vale que nos conquistemos y no es fácil, porque no es una zona de confort, porque puedes estar acompañado y sentirte muy solo".