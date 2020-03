Chico Che Chico, a la conquista de las nuevas generaciones

Dicen que lo que se hereda no se hurta, y así lo está comprobando Chico Che Chico, hijo del fallecido cantante Chico Che.

El cantante platicó con El Siglo de Torreón sobre su segundo material discográfico, Ton's qué mami, que lanzó el pasado 14 de febrero y con el cual busca que las nuevas generaciones conozcan el legado de su padre.

"Estoy muy contento porque estoy estrenando material con grandes colaboraciones, y ahorita estamos promocionando el sencillo con El Bebeto, Yo no bailo con Juana. Además tenemos otras grandes colaboraciones con Los Yonic's, Los Socios del Ritmo, Pee Wee, Merenglass, Nora Zahera, Sofía Macchi, Griss Romero y muchos más.

Este era un sueño, hacer una recopilación de todos los éxitos de mi papá y darlos a conocer; este ya es el segundo volumen".

Otros temas que se dieron a conocer antes de lanzar el material fueron Ni tan gorda ni tan flaca, con Los Socios del Ritmo; No te fijes que soy tímido, con Los Yonic's; Me diste a probar, con Griss Romero; y La ilógica, con Sofía Macchi.

Esos y otros temas son los que algún día espera presentar en Torreón, pues el cantante no ha tenido la oportunidad de tocar en tierras laguneras.

"No hemos estado por allá; he tocado en Zacatecas, Monterrey, Guadalajara, Baja California, pero tenemos pendiente ir con ustedes", indicó Chico Che Chico.

Como lo mencionó, este es su segundo álbum con las canciones de su padre, "porque eran demasiados éxitos para sacarlos en uno solo", pero él espera en un futuro cercano realizar un material con temas inéditos.

"Él lanzó más de 40 discos en sus 20 años de carrera, así que era mucho material y la gente me pedía muchas canciones y todavía me pide muchas que no he sacado, pero sí quiero sacar un disco inédito".

Sobre lo que representa ser el hijo de Chico Che y cuánto ha podido ser una ayuda o un obstáculo, el cantante dijo: "Creo que es un poco de todo. A nivel personal fue una pérdida muy difícil, éramos muy niños y fue muy duro para la familia enfrentar esa pérdida y todos los cambios que se dieron, hemos tenido que trabajar muy duro, y este proyecto llega en un buen momento de la mano de gente profesional que trabajó en la carrera de mi padre y eso es para mí un gran orgullo, y agradecido con la gente por la aceptación que ha tenido a mi trabajo.

"Ser su hijo sí ha implicado trabajar más duro, pero siempre lo he hecho con mucho amor a él y a la carrera".

Resaltó que la música de su padre, además de ser muy pegajosa, abordaba temas de interés social y de protesta, "y eso la gente lo reconoce y nosotros queremos hacerla llegar a las nuevas generaciones, y al parecer lo estamos logrando, porque en las presentaciones vemos a los chavitos vestidos con overol (vestimenta característica del desaparecido cantante), y eso es muy bonito".

El cantante nacido en Villahermosa, Tabasco aseguró que también le gustaría incursionar en la actuación, tal y como lo hizo su padre, pero por el momento se centra en la música y espera llevar su más reciente material fuera de México, "vamos paso a pasito, y aprovechando cada oportunidad que se nos presente", resaltó.

En sus redes, Chico Che Chico oficial, se puede encontrar toda la información sobre sus próximos eventos, y su álbum Ton's qué mami lo pueden descargar en las principales plataformas digitales o en físico.

"Espero ir muy pronto a Torreón para que conozcan mi música, que es una propuesta honesta, fresca y que gocen de este material", concluyó el cantante.