'Hasta que él me diga voy a parar'

Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria le indique al mandatario las suspenda o las realice de otra manera.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre sus visitas en los estados del país y si pese a la pandemia las realizaría, y respondió:

"Voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo que se está aplicando (…) que Hugo (López-Gatell) informe aquí cuándo me va a ordenar que ya yo no me mueva".

"Cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga contacto con la gente; porque él es el que me va a decir, o sea, no un politiquero o un columnista de la prensa vendida, como decíamos antes", refirió el mandatario. Al respecto el subsecretario de salud, afirmó que la cancelación de las giras requiere un análisis técnico y no de la "connotación política de las giras".

"Y brevemente, respecto a la pregunta de en qué momento podrían las giras necesitar cancelarse, eso también tiene un análisis técnico que no depende de la connotación política de las giras (…) entonces, básicamente el principio general, las reglas específicas por supuesto, se van identificando día con día".

"De acuerdo con la situación, es que ahorita estamos en la fase uno, en el escenario uno, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión, que se refiere al momento en donde la cantidad de casos por día puede empezar a crecer más aceleradamente", indicó López-Gatell.

Obrador, prometió que todo el territorio mexicano estará conectado a internet en 2022, superando el rezago actual que mantiene el 80 % de la geografía nacional sin conexión a la red.

"A finales de año habrá 74.901 localidades conectadas y en 2022 se conectará con internet a todo México", anunció el mandatario a través de Twitter.

El mandatario hizo este anunció tras reunirse en Palacio Nacional con directivos de la compañía de telecomunicaciones Altán Redes, que trabaja junto a la empresa pública CFE Telecomunicaciones para ampliar la cobertura a internet del territorio.

"El trabajo con CFE Telecomunicaciones e Internet para todos avanza", añadió el mandatario, del izquierdista Morena. En varias ocasiones, López Obrador ha insistido en que uno de los proyectos de telecomunicaciones de su administración es comunicar a todo México por internet, mediante una fibra óptica de 50.000 kilómetros que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE).