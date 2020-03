Se desvanece pintura en la Colón

Un total de 3 millones 149 mil 361 pesos fue la inversión del Municipio de Torreón en pintura termoplástica para la calzada Colón (de Independencia a Revolución) durante 2019, misma pintura que ha desparecido en varios cruceros y tramos de la rúa, generando riesgos entre peatones y vehículos que circulan por ahí diariamente.

Los recursos, recaudados dentro de la partida especial de alrededor de 20 millones de pesos del Centro Histórico, se aplicaron específicamente para mejorar las condiciones de seguridad vial de la calzada Colón en su tramo con mayor tráfico, sin embargo la pintura no resistió ni siquiera la recta final del año, según indicaron algunos de los usuarios y trabajadores del espacio.

"Desde el año pasado no se ven las rayas (pasos peatonales), se despintan muy rápido por que pasan muchos carros o no sé, a lo mejor necesita más mantenimiento, pero tampoco los carriles se ven bien y pues está peligroso, a veces en las noches es cuando la gente no distingue", afirma Mario Alberto García, quien labora en un negocio de comida en el cruce con la avenida Corregidora y debe cruzar varias veces al día la calzada Colón.

Un recorrido realizado por El Siglo de Torreón durante el fin de semana, por la zona en la que se aplicó la pintura termoplástica, reveló que incluso en las áreas en que hay solamente paso peatonal se tienen afectaciones, además de que los principales riesgos se derivan de zonas en las que la pintura señalaba los puntos permitidos para dar retornos o vueltas, los cuales lucen prácticamente imperceptibles a nivel de suelo.

La pintura además abarca los camellones, sectores de división con luces reflejantes y hasta números para indicar los límites de velocidad, esto al margen de los señalamientos viales que se deben de tener en cualquier rúa.

La situación de riesgo para los peatones es aún mayor debido al factor de avenida semipeatonal que tiene el Paseo Morelos, cruce en el que también se han ido desvaneciendo las rayas de pasos peatonales.