Danna García confirma que tiene coronavirus

Danna García confirmó a través de su cuenta de Instagram que tiene coronavirus.

La actriz de "Pasión de Gavilanes" regresó de Europa hace una semana y posteriormente comenzó a tener todos los síntomas del virus que ya ha atacado a otras personalidades como Tom Hanks y su esposa.

Anteriormente, en Twitter, hizo comentarios como "¡Voy en el avión y la gente está estornudando! Creo que va a llegar todo el avión con coronavirus".

Además demandó en la red social a la aerolínea Iberia, que acusó de "obligar a los pasajeros a volar a destinos vetados por coronavirus o pagar 400 euros".

Ahora, en una historia de Instagram la colombiana afirmó: "Sí estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que soy muy positivos".

Danna García afirmó: "El coronavirus entró por el aeropuerto en casi todo el mundo" y aseguró que se encuentra aislada y evitando contacto con las personas.

"Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración y nos estamos asfixiando literalmente nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas", concluyó.