Financieras, las que más dejan su carrera

Las mujeres en la industria financiera tienden a abandonar entre 20 % y 30 % en mayor medida su carrera, en comparación con otras industrias, dijo la gestora de fondos de inversión BlackRock.

En entrevista, la directora general de BlackRock México, Samantha Ricciardi, explicó que aunque la mitad de los empleados de los servicios financieros son mujeres, éstas únicamente ocupan 28 % de los puestos de alta dirección y 21 % de los mandos ejecutivos.

"En México, 48% de los colaboradores en el sector financiero son mujeres. El porcentaje desciende a 25 % en posiciones de vicepresidente o superior", agregó.

"Lo interesante es que actualmente las mujeres representan 32 % de los activos financieros mundiales y fungen como sostén o apoyo económico en 60 % de los hogares, tomando las principales decisiones financieras", explicó.

En opinión de la directiva, en términos generales, en México existe una gran área de oportunidad en cuanto a la participación igualitaria de mujeres y hombres en el sector empresarial.

Ricciardi resaltó algunas estadísticas que muestran que si se impulsara la participación igualitaria entre ambos géneros, representaría una oportunidad para agregar 12 billones de dólares adicionales al PIB total global y un aumento de 70 % al PIB de México.

Destacó que las empresas mexicanas se mantienen rezagadas en comparación con las de países más avanzados como Suecia, Reino Unido y Noruega, que cuentan con más de 20 % de mujeres en sus comités ejecutivos. En México, solamente 15 % de las compañías cuentan con mujeres en puestos de alta dirección.

"A lo largo de mi carrera, he visto a muchas colegas tomar la decisión de no seguir adquiriendo funciones que podrían llevarlas a nombramientos en el consejo directivo, ya que esto a menudo requiere de un sacrificio en el tiempo que tienen con la familia. Es importante que desde las empresas se tomen medidas para cambiar esto, al establecer algunas acciones y políticas que permitan a los empleados tomarse el tiempo que necesitan para también centrarse en su vida personal", comentó Ricciardi.

Para la directiva de BlackRock, este tipo de acciones tendrán un mayor impacto si se dan en un contexto de un cambio cultural de manera integral.

"Mientras la sociedad crea que las mujeres son las principales responsables del hogar y de los cuidados, ellas seguirán estando en desventaja. Por ello, los hombres juegan un papel muy importante en este cambio, tanto en el ámbito laboral como en el hogar".

Comentó que las compañías con mayores índices en diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen 21 % mayores posibilidades de generar más rendimientos y 27 % más probabilidades de demostrar creación de valor superior a sus competidores.

Ricciardi recomendó a las mujeres que aún se encuentran estudiando o que comienzan su carrera profesional que no tengan miedo de levantar la mano.

"En mi carrera he conocido a muchas mujeres dentro de la industria que no se animan a pedir oportunidades, como la de formar parte de un consejo de administración, o mencionar que se sienten capaces de tomar el siguiente reto en su carrera. Y en la medida en la que las mujeres nos atrevamos a 'pedir' podremos ir conquistando cada vez más espacios y oportunidades, no sólo para nosotros, sino para las mujeres de las siguientes generaciones", dijo.