Vive Latino rellena ausencias por coronavirus

Luego que varias agrupaciones extranjeras anunciaran la cancelación de su participación en el Vive Latino a causa del coronavirus, (COVID-19) el festival ha tuvo que hacer cambios y uno de ellos lo compartió en redes sociales al anunciar que Inspector estaría en el horario de Rodrigo y Gabriela.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter que el encuentro musical anunció alrededor de las 15:00 horas que el grupo de rock y ska mexicano haría su presentación a las 19:40 horas en el escenario donde estaba contemplado el dúo.

Como parte de los cambios que se han originado a partir de la ola de cancelaciones también estará la participación de Camilo VII a las 21:05 horas, tiempo en que en el escenario Telcel estaba programada originalmente la presentación de Milky Chance.

Al término de la interpretación de la banda que cuenta entre su repertorio canciones como "Miénteme", "Contacto" y "Vicio", quien se presentará en el mismo escenario con su "detector de metal" será Moderatto.

La agrupación cuya popularidad tuvo un salto a partir de su colaboración con Belinda estará en el escenario en punto de las 22:55 horas, sustituyendo de esa manera a Mogwai, que fue una de las bandas que anunciaron hace poco la cancelación de su participación a causa de la emergencia internacional por el Covid-19.

Ante las actualizaciones que el Vive Latino estuvo haciendo en sus redes sociales cibernautas no dejaron pasar el momento para quejarse de la postura de no cancelar el festival ante la emergencia de salud que se vive en el mundo, a la vez que también se quejaban de las bandas antes mencionadas.

"Yo no compré boletos para verlos a ellos", "La codicia les importa más que la salud" y "Este festival ya perdió la esencia con la que nació" son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, así como una petición en Change.org titulada: "Reembolso total del Vive Latino por Covid-19".

"Fangoria, Vetusta Morla, She wants revenge, la japonesa Kyary Pumyu Pumyu son algunos de los 12 artistas que ya cancelaron su participación, sin embargo, no habrá rembolsos para aquellos que decidan no asistir. Si las autoridades consideran necesario cancelar esta noche nosotros actuaríamos en consecuencia pero hasta el momento lo que hemos visto y sentido es que este fin de semana hay firmeza en el festival porque estamos en fase 1", aseguró el viernes Jordi Puig, director del festival.